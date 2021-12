De Villiers lijkt Dakar 2022 te halen na negatieve coronatest

De afgelopen dagen hingen er donkere wolken boven de Dakar-deelname van de ervaren Giniel de Villiers. De Zuid-Afrikaan testte ruim een week geleden positief op het coronavirus. De crew van het Toyota Gazoo Racing-team reisde vervolgens zonder de coureur af naar Jeddah, waar op 1 januari de Dakar Rally 2022 van start gaat. De Villiers bleef thuis achter in quarantaine en testte regelmatig in de hoop een negatieve test te kunnen overleggen.

Toyota heeft in een kort statement laten weten dat die negatieve test er nu eindelijk is, en dat het ervaren teamlid op weg is naar Saudi-Arabië: “Giniel de Villiers heeft negatief getest en is momenteel onderweg naar Jeddah. De reis vormt een uitdaging, maar het team is positief dat ze een manier kunnen vinden om hem op tijd in Jeddah te krijgen.”

De aanwezigheid van De Villiers is voor het fabrieksteam van Toyota een hele opluchting. De 49-jarige was de afgelopen periode nauw betrokken bij de ontwikkeling van de gloednieuwe GR DKR Hilux T1+. Het team had naar verluidt al een plan B in werking gezet door voormalig WRC-coureur Chris Meeke naar Saudi-Arabië te laten afreizen. Mocht De Villiers onverhoopt toch niet kunnen deelnemen of niet op tijd op de plaats van bestemming arriveren, dan zal de Brit alsnog instappen.

De afgelopen dagen ging ook het gerucht dat ook Henk Lategan positief getest zou hebben. De Zuid-Afrikaan staat ook voor Toyota Gazoo Racing aan de start. Hij is al wel in Saudi-Arabië. De exacte situatie rondom Lategan is op dit moment wat onduidelijk.