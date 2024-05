Regerend Dakar-winnaar Sainz sr. stapt over naar Ford

Na de terugtrekking van Audi uit de Dakar was de vraag waar de winnaar van de afgelopen editie Carlos Sainz sr. terecht zou komen. De Spanjaard werd in verband gebracht met allerlei teams, maar nu is bekend dat Ford de gelukkige is. Samen met Nani Roma - tweevoudig Dakar-winnaar - moet Sainz de kar trekken bij Ford. De andere twee rijders die het Amerikaanse merk moeten vertegenwoordigen worden op een later moment onthuld.

Met Ford gaat Sainz op voor een unicum in Dakar: de rally winnen met vijf verschillende constructeurs. Eerder won de routinier met Volkswagen, Mini, Peugeot en Audi de Dakar. "Ik ben razend enthousiast over het nieuwe Dakar Rally-project en naar mijn terugkeer bij [het fabrieksteam van] M-Sport", vertelt Sainz bij de bekendmaking. "Ik mag weer samenwerken met Malcolm [Wilson, teambaas M-Sport], die ik heel goed ken. Het voelt heel goed om hier weer terug te zijn."

Het goede gevoel dat Sainz altijd al bij Ford had, was bij de eerste gesprekken over een terugkeer weer terug. "Mijn geschiedenis bij Ford gaat terug naar '87. Volgens mij was ik Malcolms eerste fabriekscoureur en daar ben ik heel trots op. Ik kijk er naar uit om weer in de Raptor te rijden en ik ben dit project begonnen met ambitieuze plannen. De grootste daarvan is de Dakar winnen", vertelt hij.

Ford trots op de komst Sainz

Vanuit Ford wordt de komst van Sainz sr. toegejuicht. "Onze ambities in het off-roadracen zijn nog nooit zo groot geweest in de recente geschiedenis van Ford", vertelt topman Mark Rushbrook. "Om deze ambities waar te maken moeten we de beste monteurs, designers, navigators en coureurs aantrekken. Met Nani Roma en Carlos Sainz sr. hebben we twee van de succesvolste coureurs uit de Dakar-geschiedenis aangetrokken."

Ford en Sainz sr. zijn goede bekenden van elkaar. De eerste keer dat de vader van de Formule 1-coureur met dezelfde naam namens het bekende merk racete was in 1987 in het WRC. Een jaar later mocht de Madrileen zelfs een aantal keer namens het fabrieksteam zijn kunsten vertonen. Een paar jaar bij Toyota volgde, waarna hij in 1996 als tweevoudig wereldkampioen terugkeerde op het oude nest bij Ford. Aan het einde van de vorige eeuw reed hij nog een keer twee seizoenen bij Toyota, waarna hij tussen 2000 en 2002 weer in de Fords te bewonderen was op het hoogste rallyniveau.