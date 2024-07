Ford onthult nieuwe Dakar-bolide op Goodwood Festival of Speed

Tijdens het aankomende World Rally-Raid Championship maakt Ford zijn debuut als fabrieksteam, waarvoor het samenwerkt met M-Sport. De Amerikaanse fabrikant staat zodoende in 2025 ook aan de start van de Dakar Rally en dat doet men met de Raptor T1+, die vrijdag aan het publiek is voorgesteld tijdens het Goodwood Festival of Speed. De Dakar-auto heeft een minimumgewicht van 2.010 kilogram en een breedte van 2,30 meter. De aandrijving komt van een 5,0 liter V8-krachtbron, die gekoppeld is aan een dry-sump oliesysteem en een getunede uitlaat.

De Raptor T1+ is de afgelopen maanden door Ford al aan de tand gevoeld tijdens privétests, waarbij in totaal al ruim 10.000 kilometer gereden is. Het competitieve debuut van de bolide laat echter nog even op zich wachten, want tussen 8 en 10 augustus neemt Ford met de auto deel aan de Baja Hongarije. In oktober volgt nog de Rallye du Maroc in Marokko, waarna vanaf 4 januari 2025 wordt deelgenomen aan de Dakar Rally. In Saudi-Arabië nemen in ieder geval regerend kampioen Carlos Sainz sr. en voormalig Dakar-winnaar Nani Roma plaats in een Raptor T1+. In totaal zet Ford komend jaar vier auto's in tijdens Dakar, maar het is nog onduidelijk wie in de overige twee auto's plaatsnemen.

"Voor iedereen bij Ford Performance is deelname aan een veeleisende race als Dakar een zware klus, maar we gaan geen uitdaging uit de weg", zegt Mark Rushbrook, de directeur van Ford Performance Motorsports. "Om deze uitdaging te omarmen, werken we samen met de besten ter wereld: M-Sport en Red Bull. Dat laat denk ik zien hoe serieus we dit project nemen. De Ford Raptor T1+ is de basis voor onze wereldwijde off-road visie: we willen het opnemen tegen de besten en onszelf bewijzen op de moeilijkste plekken op aarde. De lessen die we leren met de Raptor T1+, samen met deelname met stock trucks aan de Baja 1000 en Finke Desert Race, zullen helpen om de Raptor-auto's nog beter te maken voor onze klanten."