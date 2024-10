Audi-legende voegt zich bij sterrenensemble Dakar-team Ford

Ford staat komende Dakar Rally met een heus sterrenensemble aan de start. Tweevoudig Dakar-winnaar Nani Roma kwam vorig jaar al voor de Amerikaanse fabrikant uit en regerend kampioen Carlos Sainz sr. werd in mei aangekondigd. Om de line-up compleet te maken heeft Ford nu de bekende coureur Mattias Ekström aangetrokken.

Om zich optimaal voor te bereiden op de Dakar gaat Ekström deze maand nog zijn officiële debuut voor Ford maken als hij in bij de Rallye du Maroc aan de start van de rally staat met de Raptor T1+. "Ik ben enthousiast om bij het Dakar-programma van Ford te komen. Ford en M-Sport hebben een auto gebouwd die goed klinkt, er goed uit ziet en fantastisch rijdt. Onze gezamenlijke ambitie is om de Dakar Rally te winnen", vertelt de coureur bij zijn presentatie. "Ik heb tot nu toe vier keer [in de topklasse van de Dakar] meegedaan, dus ik kan wel zeggen dat ik genoeg ervaring heb om voor de top te gaan."

Ook vanuit Ford zijn er positieve geluiden over de komst van Ekström. "Met het aantrekken van Mattias Ekström zet de Ford Performance-familie de volgende stap in onze fabrieksprogramma voor de Dakar", verklaart directeur van het Ford Performance-team Mark Rushbrook. "Mattias neemt een schat aan ervaring mee in het rally- en off-roadracen. Zijn skills zijn een waardevolle toevoeging voor het team rond de Raptor T1+. Er is geen test zo groot als de Dakar, maar we vertrouwen op onze line-up." Naast Ekström is ook Mitch Guthrie jr. aangetrokken. De Amerikaan reed de afgelopen jaren mee in de T3-klasse - de buggy's - en maakt nu de overstap naar de Ultimate-klasse om met Ford voor de winst te gaan.

Ford stond vorig jaar al met de Raptor T1+ aan de start, maar successen bleven uit. De afgelopen maanden is er hard gewerkt door het merk om komend jaar wel hoge ogen te gooien. In Goodwood afgelopen juli werd het nieuwste prototype onthult. Met de nieuwe bolide en de sterke line-up wil Ford komende editie toeslaan en met de eindzege aan de haal gaan.

Afscheid van Audi

Voor Ekström betekent dit dat hij voor het vijfde jaar op rij aan de start van de bekende rally staat. In 2021 debuteerde de Zweed met een Yamaha in de buggy's, waarna hij de afgelopen drie seizoenen samen met Audi voor de eindzege ging. In totaal won hij met Audi vier etappes en zijn beste eindresultaat was een negende plaats in 2022. Voormalig werkgever Audi heeft echter de stekker uit het rally-programma getrokken om zich volledig te focussen op het Formule 1-project dat in 2026 van start gaat. Voor Ekström was er zodoende geen plaats meer. De 46-jarige coureur werd door Audi bedankt voor een lang dienstverband, want sinds 2001 was rijder uit Falun onderdeel van het fabrieksprogramma van het Duitse merk.

Ekström kende bij Audi een zeer succesvolle tijd. In 2004 en 2007 won hij het DTM-kampioenschap, om in 2016 het Rallycross-kampioenschap op zijn naam te schrijven. Vorig jaar werd de rijder nog tweede in het Extreme E-kampioenschap, opvallend genoeg uitkomend voor het team van teamgenoot Sainz sr.

De Dakar Rally van 2025 gaat op 3 januari 2025 in Saudi-Arabië van start. 17 januari finisht de editie.