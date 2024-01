Ford hoopt Sainz sr. in te lijven voor Dakar Rally 2025

Na een periode van afwezigheid is Ford deze editie van de Dakar Rally terug met een fabrieksteam. Samen met het M-Sport-team willen de Amerikanen volgend jaar al meedoen om de winst. Met Nani Roma en Martin Prokop zijn er twee grote namen binnen het team, maar om de ambities kracht bij te zetten wil Ford graag illustere namen binnen hengelen. Voor hen komt het vertrek van Audi uit de Dakar goed uit, de Duitsers stoppen na deze editie met hun project. Sterke coureurs komen daarmee weer op de markt en daar hoopt Ford van te profiteren. Performance directeur van het beroemde Amerikaanse merk Mark Rushbrook staat onder andere Motorsport.com te woord in Saudi-Arabië en verklaart dat Carlos Sainz sr. op het lijstje staat: "Carlos Sainz... Om te winnen heb je de beste coureurs en het beste team nodig. Op dit moment kunnen we echter nog niks bevestigen", verklaart de topman.

Zoals gezegd is Nani Roma de bekendste naam binnen het team. Met de eventuele komst van Sainz is het niet automatisch zo dat Roma zijn positie bij Ford moet opgeven. Sterker nog, Rushbrook hoopt dat de twee Spanjaarden samen zijn merk naar voren kunnen brengen. Gevraagd of Ford bereid is om Roma te laten gaan, antwoordt de Amerikaanse ingenieur: "Nani is een fundamenteel onderdeel van ons project. Ik denk niet dat we dat moeten doen."

Roma is een grote naam in de Dakar. De Catalaan heeft in het verleden twee keer de roemruchte rally gewonnen, in 2004 op de tweewielers voor KTM en in 2014 met de Mini bij de auto's. De coureur doet het echter wat rustiger aan en was bijvoorbeeld vorig jaar geen deelnemer in de Dakar Rally. Mede door het rustiger aan doen is Rushbrook onder de indruk van de manier waarop Roma het team op sleeptouw neemt. "Hij is een winnaar, een kampioen. Hij is ervaren. We wisten dit voordat we hem de auto in zetten", noemt een lovende Ford-directeur. "Het is sensationeel hoe hij ons de auto laat doorontwikkelen."