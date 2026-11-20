Dakar

Fernando Alonso keert terug naar Dakar: waarom zijn eerste rallyraid-ervaring een schok was

Fernando Alonso gelooft nog steeds dat zijn Dakar-project "bijna onmogelijk" is, maar ziet zijn deelname in 2027 als een volgende stap richting een van zijn resterende doelen: het winnen van de zwaarste rally ter wereld

Ronald Vording

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 20:27

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Terwijl Fernando Alonso in Las Vegas nog eens herhaalde dat de Formule 1 in zijn ogen 16 jaar pure racerij heeft weggegooid voordat in 2030 de V8-motoren terugkeren, blijft de Spanjaard ook buiten de koningsklasse van de autosport naar dat soort pure uitdagingen zoeken.

In de paddock was al enige tijd bekend dat Alonso deze winter voor het eerst sinds 2020 zou terugkeren in de Dakar Rally, al speelde de tweevoudig F1-wereldkampioen richting de officiële bekendmaking nog een spelletje met de media.

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Op de vraag of hij daadwerkelijk naar de Dakar zou afreizen, antwoordde Alonso dat hij dat “bijna onmogelijk” achtte, vooral omdat de uitdaging zo anders is dan in de F1.

Nu officieel is bevestigd dat Alonso inderdaad aan de start verschijnt in een Prodrive-auto op basis van de Dacia Sandrider en in de kleuren van Aston Martin, moet de Spanjaard lachen: "Ik ben niet van mening veranderd [over dat het bijna onmogelijk is]! Ik denk dat de Dakar in 2027 een veel grotere uitdaging wordt dan die in 2020 voor mij was.

"Toen had ik zes maanden voorbereiding. Ik ging naar verschillende landen om te testen, onder meer Qatar, Namibië, Marokko en Polen. Het was een behoorlijk uitgebreid programma. Daarnaast reed ik twee rally's in Saudi-Arabië. Nu heb ik twee dagen in Marokko en daarna gaan we," zei Alonso tegen Motorsport.com over de omvang van de uitdaging.

"Dat is kort, maar uiteindelijk hebben we samen met Prodrive en Aston besloten dat het nog steeds een goede ervaring is voor alle partijen, vooral voor mij. Het is geen geheim dat ik Dakar op een dag wil winnen. Dat zal deze keer niet mogelijk zijn, maar ik zie het als een investering in de toekomst om meer kilometers te maken en de klasse beter te leren kennen."

Dat de nadruk vooral ligt op ervaring opdoen, en dat winnen bijzonder lastig wordt, blijkt ook uit Alonso's benadering van de komende Dakar.

Aston Martin 2027 Dreadnought

Photo by: Aston Martin

"Ik denk dat dit een van de grootste uitdagingen is die ik ben aangegaan, door het gebrek aan voorbereiding. Maar ik ga proberen in de eerste week te testen en hopelijk in de tweede week te racen."

Volgens Alonso is de uitdaging zo groot omdat het de complete tegenpool is van veel zaken waar het in de F1 om draait. Zijn allereerste ervaring met rally-raid was zelfs even schrikken.

"Ik weet nog dat ik na de eerste testdagen voor Dakar 's nachts hoofdpijn had. Ik denk dat dat kwam door het concentratieniveau waar ik niet aan gewend ben. Je kunt vier of vijf uur lang niet met je ogen knipperen", zei hij.

"Hier veranderen we dingen op het stuur, praten we over de radio, kijken we naar de schermen en volgen we de race, omdat je ronde na ronde in dezelfde kleine omgeving zit. In Dakar ga je het onbekende in; elke meter is nieuw."

Daardoor heeft Alonso het gevoel dat hij de auto volledig onder controle heeft, maar de omstandigheden niet, anders dan in de F1.

"Wat ik niet volledig onder controle heb, is met welke snelheid ik gevaar nader, ook al heb ik met Marc Coma een geweldige navigator. Nadat je 10 kilometer volgas door niemandsland bent gegaan, zie je in de verte een beetje begroeiing of iets groens. Hij zegt me altijd dat als er iets groens of begroeiing is, het hobbelig wordt", legde Alonso uit.

Fernando Alonso, Aston Martin

Photo by: Aston Martin

"Dit soort dingen leer ik dus tijdens het rijden, dankzij mijn ervaring. Maar ik kan me voorstellen dat dit bij de andere coureurs allemaal automatisch gaat, omdat zij dit allemaal al hebben meegemaakt. Ik zit midden in de race in een snel leerproces, maar dat vind ik als coureur fascinerend."

Op een dag moet het leiden tot een Dakar-zege, een triomf die Alonso graag aan zijn indrukwekkende autosport-cv wil toevoegen. Wel denkt hij dat zijn rivalen richting de editie van deze winter nog altijd een groot voordeel hebben.

"Ik denk dat de uitdaging, gezien mijn achtergrond, groter is dan wanneer je in die omgeving bent opgegroeid. Ik denk dat ik [in 2020] competitief was, maar zoals gezegd had ik toen een goede voorbereiding van zes maanden. Ik had daarvoor een paar duizend kilometer gemaakt en die heb ik nu niet.

"Mijn teamgenoot Sébastien Loeb is waarschijnlijk de beste rallyrijder uit de geschiedenis. Hij heeft Dakar negen of tien keer geprobeerd en de zege nog niet gepakt. Ik weet heel goed hoe moeilijk het is.

"Het is een heel grote uitdaging, maar juist daarom trekt het me aan. Daarom is het interessant en daarom wil ik proberen om hem in de toekomst op een dag te winnen."

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