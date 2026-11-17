Dakar

Fernando Alonso keert in 2027 met Aston Martin terug in Dakar Rally

Na maanden van speculatie is bevestigd dat Alonso volgend jaar in de Dakar zal rijden als onderdeel van de door Prodrive geleide Aston Martin-formatie

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 17 nov 2026, 09:06

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: Jayce Illman / Getty Images

Tweevoudig Formule 1-kampioen Fernando Alonso voert in 2027 het fabrieksteam van Aston Martin in de Dakar Rally aan. Hij sluit zich aan bij Sebastien Loeb en Lucas Moraes in een line-up vol sterren.

Alonso rijdt in de 49e editie van de Dakar met een door Prodrive gebouwde Aston Martin Dreadnought. Die editie vindt van 9 tot en met 23 januari 2027 plaats in Portugal en Marokko, nadat de rally is verplaatst van de oorspronkelijke locatie in Saudi-Arabië.

Het wordt het eerste optreden van de Spanjaard in de populairste rallyraid ter wereld sinds zijn indrukwekkende debuut met Toyota in 2020, toen hij als 13e algemeen eindigde en een tweede plaats noteerde in etappe 8.

De 45-jarige hervat zijn samenwerking met Marc Coma, vijfvoudig Dakar-winnaar op de motor, die als zijn navigator zal fungeren tijdens de twee weken durende marathon.

“Nadat ik had besloten om met Aston Martin door te gaan in de Formule 1, heb ik goed nagedacht over de Dakar”, zei Alonso. “Uiteindelijk werd de beslissing eenvoudig. Ik wilde de uitdaging volledig aangaan en in hetzelfde jaar zowel de Formule 1 als de Dakar Rally doen.

“In 2020 was de Dakar een van de meest uitdagende en plezierige ervaringen uit mijn carrière. Ik heb enorm veel respect voor deze race en voor de specialisten die hem onder de knie hebben.

“Dat Marc weer naast me zit, is heel belangrijk, en met Aston Martin, Prodrive, Sebastien en Lucas hebben we een uitzonderlijk team.

“De Formule 1 blijft mijn prioriteit. Maar ik ben coureur, en dit soort uitdagingen zijn de reden waarom ik van competitie houd. Ik kijk ernaar uit om te zien wat we kunnen bereiken.”

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso

Photo by: A.S.O.

Alonso koesterde al lang de ambitie om terug te keren naar de Dakar, ook terwijl hij zijn belangrijkste focus bleef leggen op een verblijf in de F1. De speculatie over deelname in 2027 nam toe nadat hij in september zijn contract met Aston Martin verlengde.

Naar verluidt heeft de Spanjaard in oktober ook een prototypeversie van de auto getest in Marokko, voordat het Afrikaanse land werd bevestigd als de belangrijkste gastheer van de Dakar van 2027. Rallyrijders testen regelmatig in Marokko ter voorbereiding op het komende seizoen, waarbij de uitgestrekte woestijnen dienen als ideaal testterrein voor de Dakar.

De deelname van Alonso aan de Dakar werd dinsdag bevestigd, toen Aston Martin bekendmaakte dat het voor het eerst in de geschiedenis als fabrieksteam deelneemt aan de populairste rallyraid ter wereld.

De Britse fabrikant gaat met autosportgrootmacht Prodrive strijden om de algemene zege, waarmee een succesvolle samenwerking wordt uitgebreid die al GT-racerij en eerdere prototypeprojecten omvat.

De auto waarmee Aston Martin aan de start verschijnt, heeft de naam Dreadnought gekregen. Die werd eerst bedacht als een uitsluitend digitaal militair voertuig voor de populaire gamereeks Call of Duty.

Dreadnought is naar verluidt de nieuwste versie van het prototype dat eerder als Dacia Sandrider reed, totdat Renault Group zich terugtrok uit de crosscountryrally’s na de overwinning met Nasser Al-Attiyah dit jaar.

Prodrive, dat ook het fabrieksteam van Dacia runde, voerde in de zomer gesprekken met meerdere fabrikanten over het overnemen van het Sandrider-project, voordat het een akkoord bereikte met Aston Martin.

“Aston Martin Dreadnought is bedacht om elk terrein te domineren, onder de meest extreme omstandigheden, en dat allemaal te doorstaan om zijn missie te volbrengen”, zei Aston Martin-CEO Adrian Hallmark.

“Nu gaan we samen met onze engineeringpartner Prodrive deze visie uitdagen in de meest extreme competitieve omgeving binnen de mondiale autosport: de Dakar 2027.

“Het zit in de aard van Aston Martin om vooruit te gaan met baanbrekende concepten en, zoals we altijd hebben gedaan, hun grenzen op het wereldtoneel te verkennen.

“We gaan zulke uitdagingen niet uit de weg, maar omarmen ze, en met Fernando, Sebastien en Lucas hebben we drie grote kampioenen met wie we een formidabele aanval kunnen inzetten op de Dakar 2027.”

#219 The Dacia Sandriders Dacia: Sebastien Loeb

Photo by: A.S.O.

Aston Martin rekent ook op de ervaring van negenvoudig wereldkampioen rally Loeb, die sinds 2021 deel uitmaakt van de structuur van Prodrive, eerst als Bahrain Raid Xtreme en vervolgens als Dacia.

Na gesprekken met meerdere fabrikanten, onder meer Ford en Toyota, rijdt de Fransman zijn 11e Dakar met Aston Martin, terwijl hij blijft jagen op zijn eerste zege.

“De Dakar winnen is heel belangrijk voor mij”, zei Loeb. “We zijn er meerdere keren dicht bij geweest en de motivatie is er om te blijven werken totdat we het bereiken. Deze uitdaging aangaan met Aston Martin en Dreadnought is een geweldige kans. Het is een merk met een bijzonder autosportverhaal, en ik zou er heel trots op zijn om het te helpen de Dakar voor het eerst te winnen.

“Deze race heeft al vaak bewezen dat hij veel meer vraagt dan snelheid. Je moet de moeilijke dagen managen, goed voor de auto zorgen en tot aan de finish gefocust blijven. Met Fabian naast me, en met Fernando en Lucas, brengen we als team al onze ervaring mee in de voorbereiding en ontwikkeling van het programma. Er valt veel te leren met een nieuwe auto, en ik geniet van dat werk met de engineers. Het doel is om aan de start te verschijnen, klaar om voor de overwinning te vechten.”

De Dakar-line-up van Aston wordt gecompleteerd door Moraes, die in 2025 het wereldkampioenschap rallyraid won met Toyota voordat hij dit jaar naar Dacia overstapte.

Omdat zowel Loeb als Moraes na het vertrek van Renault Group bij Prodrive blijven, zijn Al-Attiyah en Cristina Gutierrez de enige Dacia-coureurs die nog zonder zitje voor 2027 zitten. Eerstgenoemde, inmiddels een van de succesvolste rallyrijders aller tijden met zes Dakar-zeges, moet zijn plannen voor volgend seizoen nog bekendmaken.

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- Het Motorsport.com-team

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