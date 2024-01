Na een lange voorbereiding voor het Eurol Rallysport-team stond vrijdag dan eindelijk de proloog voor de Dakar Rally van 2024 op het programma. De renstal uit Gelderland heeft zijn zinnen op een podiumplek gezet en met een derde tijd voor Mitchel van den Brink is de start goed. Vader Martin van den Brink stond iets verder in de tijdenlijsten met een tiende tijd. Gezien het feit dat de opgelopen achterstand nog niet meetelt en de positie alleen meetelt voor de startplekken voor de zaterdagse etappe, spreekt men over een succesvolle eerste dag. Ook kleine technische problemen konden geen roet in het eten gooien.

"Halverwege viel de stuurbekrachtiging weg. We moesten heel hard werken op bepaalde stukken", verklaart Mitchel van den Brink na afloop van de korte etappe. "Vooral waar we scherpe bochten hadden was het heel zwaar zonder stuurbekrachtiging. Gelukkig was het maar een korte proef. De truck is verder heel goed." Vooraf was de jongste Van den Brink te spreken over het team waarmee hij aan de start staat, want met Jarno van de Pol en navigator Moi Torrallardona heeft de 21-jarige coureur een ervaren team aan zijn zijde. Dat betaalde volgens de Harskamper zich ook uit in de proloog. "Jarno heeft perfect werk geleverd door de bandenspanning op het juiste moment aan te passen. Voor Moi was het natuurlijk geen lastige opgave om te navigeren. Dus dat ging ook perfect. Ik ben heel content en kijk uit naar morgen [zaterdag]. In het bivak gaat de monteurs de stuurpomp en de banden verwisselen en dan zijn we klaar voor het echte werk"

Ook bij Martin van den Brink verliep niet alles volledig naar wens. "We hadden een probleem met het bandenaflaatsysteem. Daardoor kon Richard [Mouw] in het zware zand niet de juiste bandenspanning aan één kant regelen", vertelt de ervaren coureur, die vorig jaar nog derde werd in de Dakar. "We moesten hard werken, maar dat is voor ons geen probleem. We hebben drie harde werkers in de cabine. Het probleem met het aflaatsysteem lossen de mannen vanavond wel op." Wel moest Van den Brink sr. even wennen aan het weer moeten schakelen. "Ik denk dat de automaten vandaag ook wel in het voordeel waren, maar wij hebben niets te klagen. We starten morgen als tiende en in de buurt van Mitchel. Dat was het doel, we zijn er blij mee."

Niet te veel risico nemen

Voor zaterdag staat de eerste echte etappe op het programma. Mitchel van den Brink verwacht dat het van meet af aan aanvallen gaat worden. De jonge rijder mag als derde starten, achter Janus van Kasteren en Ales Loprais. "Dat is een prima uitgangspositie voor ons. Ik verwacht dat Janus en Loprais gaan aanvallen. Wij willen zonder gekke dingen doen proberen te volgen", besluit de coureur, die zich tot de favorieten mag rekenen.