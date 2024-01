Met de start van de Dakar Rally gaat vrijdag ook het eerste grote race-evenement van 2024 beginnen. Bij de trucks zullen vele ogen op de Nederlandse deelnemers gericht zijn. Samen met een aantal Tsjechische formaties zijn zij de topfavorieten voor de zege. Ook het team van Eurol Rally Sport hoopt hoge ogen te gooien en na de laatste testsessies in Saudi-Arabië is de motivatie alleen maar toegenomen. "We hebben een geslaagde testdag gehad. We zijn allemaal klaar voor de proloog van vrijdag. Het hele team is supergemotiveerd en wat mij betreft, mag het beginnen", vertelt Mitchel van den Brink in de voorbeschouwing.

Samen met Moises Tarrallardona en Jarno van de Pol wil de 21-jarige coureur hoge ogen gooien en tijdens de laatste testdag is de Iveco Powerstar-truck optimaal afgesteld. "We hebben er vooral heel veel zin in", verklaart Mitchel van den Brink, die eerder liet weten minimaal derde te willen worden. "Het hele team staat er goed voor en de truck staat er pico bello bij. Iedereen is supergemotiveerd en we zijn echt één team. Daar ben ik heel blij mee en dat geeft ons een goed gevoel." De laatste aanpassingen waren volgens de Harskamper ook nodig om een voor de winst te gaan: "We hebben de dempers afgesteld en een stuk op navigatie gereden zoals we in de rally ook doen. De truck voelt goed, de samenwerking is uitstekend. Wij zijn er klaar voor."

Binnen het team van Eurol Rally Sport heeft Mitchel van den Brink zijn vader Martin als teamgenoot. Het duo kreeg de kans om samen aan de start te verschijnen in één team nadat Team Van de Laar besloot om dit seizoen niet op de deelnemerslijst te staan. Net als Mitchel was voor Martin de taak om tijdens de tests de puntjes op de i te zetten voordat de rally losbarst. Daarin is het team volgens de Gelderse coureur goed geslaagd. "De vering is goed. We hebben eigenlijk alles op de rit en zijn klaar voor de laatste verplichtingen", noemt de 53-jarige rijder. "De administratieve keuring en de laatste keuring van de trucks volgt nog. We kunnen ontspannen naar de start toeleven."