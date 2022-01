Ervaring in motorcross moet KTM aan nieuw Dakar-succes helpen

Van 2001 tot en met 2019 onderhield KTM een ongeslagen status in de Dakar Rally. Met achttien achtereenvolgende overwinningen in Afrika en Zuid-Amerika schreef het geschiedenis. In Saudi-Arabië heeft men echter al twee keer het onderspit moeten delven. In beide edities was Honda de baas. Het heeft ervoor gezorgd dat KTM het roer omgegooid heeft en bij de bouw van de nieuwe motor gekeken heeft naar een andere tak van sport.

“Het idee was dat we een motor zouden bouwen die eenvoudiger te besturen was”, vertelde Matthias Walkner in gesprek met de Duitse zustereditie van Motorsport.com. De Oostenrijker won in 2018 de Dakar Rally. “Zeker op stenen, op gravelpaden en in de duinen moest de motor gewoon makkelijker te rijden worden. We konden aan stabiliteit niets inleveren. In Saudi-Arabië hebben we andere omstandigheden gekregen en is het moeilijker dan in Zuid-Amerika. Honda lijkt hier gewoon beter mee om te gaan.”

De techniek van Herlings als voedingsbodem voor de 450 Rally

Bij de aanpassing op een ander soort terrein past ook een andere filosofie. KTM keek naar de motorcrossafdeling, die in 2021 weer succesvol was met een wereldkampioenschap van Jeffrey Herlings. De 450 Rally heeft een compleet nieuw stalen frame waarbij men zich baseerde op de motorcrossfietsen. Hoewel de beide motoren onder flinke spanning komen te staan tijdens het rijden, hebben coureurs in de rallysport toch wel wat andere eisen. Om de lange dagen op de motor goed door te komen werd gewerkt aan comfort. De achterbrug, de ophangingspunten, de schokbrekers van WP en vele andere technische details zijn verfijnd om tot een betere machine te komen. In aanloop naar de Dakar Rally werd al flink getest.

Die technische details waren voor Walkner overigens niet de drijfveer om de motorcrossroute van KTM te volgen. “Het was inderdaad mijn idee om daar meer naar te kijken”, aldus Walkner. “In de basis was het idee dat de motorcrossafdeling van KTM een gigantische operatie is. Daar zit heel veel kennis. Daarbij vergeleken is de afdeling die zich bezighoudt met de rallymotoren nog redelijk klein. Wij moeten vaak heel veel ontwikkeling zelf doen en dat geldt ook voor het testwerk. Er is vaak niet genoeg tijd voor, laat staan personele capaciteit. Met de motorcross kun je terugvallen op de ervaring die zij hebben, 99 procent van het materiaal hebben zij al een keer getest.”

Corona een vertragende factor

De nieuwe machine die KTM dit jaar introduceerde zou in eerste instantie al in 2021 te zien zijn in de Dakar, maar het coronavirus gooide roet in het eten. “Ik reed in maart 2020 voor het eerst met dit frame, daarna hebben we onderdelen toegevoegd en zijn er nog wat dingen veranderd. Helaas werd alles vertraagd en duurde het langer door corona. De grootste verandering is toch wel het frame, maar ook de brandstoftanks zijn aangepast. Je probeert het gewicht altijd zo laag en centraal mogelijk te plaatsen om de gewichtsverdeling van de machine te perfectioneren. De voorste tank is veel groter geworden, de achterste tank is juist wat kleiner geworden.”

Walkner werd in 2021 voor de tweede keer wereldkampioen Cross-Country, maar werkte dat seizoen nog af met de oude motor. Uiteindelijk werd een laatste test gedaan en besloten de rijders de nieuwe KTM af te vaardigen voor de Dakar. “KTM heeft me voor de keuze gesteld of ik met de nieuwe of oude machine wilde rijden”, voegde de Oostenrijker toe. “De laatste test was begin december, maar daarvoor moest het materiaal al ingeleverd zijn voor de verscheping naar Saudi-Arabië. Ik ben blij dat we voor de nieuwe motor gekozen hebben, we hebben een tiendaagse test gedaan om alle afstellingen en configuraties te checken. Het werkt heel goed.”

Het openingsweekend van de Dakar Rally is wat dat betreft een succes geweest voor KTM. De beide etappes werden gewonnen door Daniel Sanders van GasGas, een Spaans motormerk dat sinds enkele jaren ook onder de KTM-vlag valt.