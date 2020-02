Van Loon ziet potentie voor de Dakar in Saudi-Arabië

De Dakar Rally begon in 2020 aan haar ‘derde hoofdstuk’. Nadat grondlegger Thierry Sabine de wedstrijd altijd naar de Senegalese hoofdstad Dakar liet vertrekken, koos men na dreiging van terreur in 2008 voor een andere opzet. Maar na tien jaar was de organisatie ook uitgekeken op de mogelijkheden in Zuid-Amerika en kwam men uit bij Saudi-Arabië. Dat kwam de organisatie op flink wat kritiek te staan aangezien het land in het Midden-Oosten het niet altijd even nauw neemt met mensenrechten.

Toyota-coureur Van Loon is positief verrast door het land, zo verklaarde hij aan de finish van de rally in Qiddiya. “Qua organisatie, proeven en bivakken hebben we dit jaar weinig gedoe gehad. Dat was in Zuid-Amerika wel eens anders”, aldus Van Loon. “De mensen hier zijn heel vriendelijk en het landschap is geweldig. Voor de eerste editie is het zeer geslaagd, naar mijn mening. De Dakar heeft hier veel potentie.”

Op sportief vlak kende Van Loon zeker geen beste eerste week van de Dakar, maar hij herstelde zich vervolgens goed. Een goed klassement was echter al uit het zicht verdwenen na een crash in de vierde etappe, gevolgd door technische problemen in de volgende etappes. “Het was een zware Dakar,” concludeerde Van Loon. “Vooral omdat de gemiddelde snelheid heel erg hoog lag. Dan moet je heel erg goed opletten. In de eerste week hebben we pech gehad, maar in de tweede week laten we zien dat we in de top tien thuishoren met een aantal goede resultaten. Dus qua rijden ben ik tevreden, ook de samenwerking in de auto met Sébastien [Delaunay, navigator] was goed. Wat dat betreft ben ik tevreden, maar vooral blij dat we zijn gefinisht.”