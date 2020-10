VIDEO: Van Loon wil ondanks coronacrisis weer naar Dakar met Toyota

Van Loon had een prachtig programma uitgetekend op weg naar de Dakar Rally van 2021, maar heeft zijn planning behoorlijk op de schop moeten gooien. De Andalusië Rally, waarin Van Loon momenteel actief is, kan gelukkig wel doorgang vinden en zal ook als blauwdruk fungeren voor de Dakar qua coronamaatregelen. "We moeten allemaal een test van maximaal 72 uur oud meebrengen en worden ter plekke ook om de paar dagen getest. Verder zitten we natuurlijk in een gesloten bivak. Als het allemaal doorgaat, zal Dakar op ongeveer dezelfde manier gaan."

Daarmee benoemt Van Loon meteen het belangrijkste aspect: de aanhoudende onzekerheid, oftewel 'als het allemaal doorgaat'. "Het is en blijft Saudi-Arabië hè. Als een prins daar dadelijk bedenkt 'dit gaan wij toch maar niet doen' dan blazen ze het ook doodleuk vijf minuten van tevoren nog af. Dat is zo, het is daar net iets minder gestructureerd dan hier, dus dan kan best", vervolgt Van Loon in gesprek met Motorsport.com. "Maar wij gaan in principe wel gewoon weer naar Dakar." Twijfel over zijn eigen Dakar-plannen heeft Van Loon zelfs in coronatijd niet gehad. "Nee, maar goed: ik had al allemaal plannen gemaakt en wie denkt er daarbij aan corona? Dit hoopt iedereen maar één keer in zijn of haar leven mee te maken en voor nu we proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan. Take the road as it comes, zeg ik dan maar."

Van Loon, die in 2009 voor het eerst aan de start verscheen en intussen een doorgewinterde Dakar-klant is, neemt trouwens weer deel met zijn Toyota Hilux van het Belgische Overdrive. Een voortzetting van het huidige project dus. "Ja, al ben ik wel ver gegaan om over te stappen op een buggy, een Zuid-Afrikaanse buggy. Daar heb ik ook een test mee gereden, maar de buggies worden grotendeels aan banden gelegd qua restrictor. Daardoor is het voordeel van een buggy in het Saudische landschap gering ten opzichte van een 4x4. Bovendien is de vering van die 4x4-auto's, zoals onze Toyota, tegenwoordig ook heel goed. In het begin kwam je iedere dag gebroken uit zo'n ding. In die Mini al helemaal, dat was gewoon jezelf kastijden, zo zeer deed dat. Maar dat is niet meer zo, nu kom ik fris uit de Toyota ook al zit ik er dag en nacht in."

Met die Toyota is de ambitie overigens glashelder. "Ik heb hetzelfde verwachtingspatroon als altijd, gewoon weer voor de top-tien gaan. We zijn natuurlijk ooit een keer vierde geworden, maar dat was wel in een tijd waarin alle Peugeots net kwamen kijken en ook stuk gingen. Dus top-tien is en blijft het doel. Als het erin zit, gaan we natuurlijk voor de top-vijf maar dat is best lastig in het huidige veld." Afsluitend kunnen we met een knipoog bijna zeggen dat het Dakarvirus bij Van Loon sterker is dan - de angst voor - het coronavirus. "Haha. Nou ja, ik ben hier nu zo'n twaalf jaar mee bezig, dus ik ben inmiddels wel iets gewend."

Bekijk hierboven het volledige video-interview met Erik van Loon over zijn Dakar-plannen voor 2021, de test met een buggy en de besproken coronamaatregelen.