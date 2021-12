Eerste Dakar-uitvaller al een feit voordat rally begonnen is

De Dakar Rally 2022 gaat op 1 januari officieel van start met een proloog. De afgelopen dagen moesten de eerste deelnemers al afhaken vanwege coronabesmetting. Onder hen ook Erik van Loon, die vervangen wordt door Bernhard ten Brinke.

De eerste uitvaller die niets met COVID-19 te maken heeft, is ook al een feit. Alexandre Pesci en co-piloot Stephan Khuni hoopten voor de derde maal deel te nemen aan de uithoudingsproef. Tijdens de shakedown, een route over 10,7 kilometer die op 28 en 29 december toegankelijk was voor de deelnemers, ging het echter mis voor het duo. De DXX RD Limited vloog plotseling in brand. De twee bestuurders konden de auto tijdig verlaten, maar de #251 ging volledig in vlammen op.

Pesci, eigenaar van Rebellion Timepieces, de officiële tijdwaarnemer van de Dakar 2022, eindigde in 2020 bij zijn debuut als 43e. Vorig jaar viel hij in de negende etappe uit. Dit jaar zit het avontuur er dus al voor de officiële start op. Een dag voor de vlammenzee zei hij nog: “Onze Dakar eindigde vorig jaar na een koprol. De rollbar was te zwaar beschadigd en we mochten onze weg niet vervolgen. Vanaf de start hadden we echter al een probleem met de schokbrekers. Dat is nu opgelost en we hopen op een soepelere Dakar. Onze samenwerking met Dakar gaat verder dan wat stickers. We willen een auto bouwen en ontwikkelen, en daarbij ben ik als rijder persoonlijk betrokken.”