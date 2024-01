De populariteit van de Formule 1 is ook diep in de motorsport voelbaar. Zelfs tijdens de loodzware Dakar Rally ontkomen de fans niet aan referenties aan de koningsklasse van de motorsport. Eerder trok Lukas Lauda al de aandacht om zijn buggy in de kleuren van de McLaren F1-wagen van zijn vader Niki Lauda om te toveren, nu is ook een eerbetoon aan Ayrton Senna in het bivak te zien. Ricardo Torlaschi heeft de beroemde kleuren van de helm van de legendarische Braziliaan overgenomen.

In gesprek met Motorsport.com legt de Argentijn uit waarom hij voor dit eerbetoon heeft gekozen. "Ik heb dat gedaan, omdat het dit jaar dertig jaar geleden is dat hij overleed", vertelt Torlaschi. "Ik ben een fan. Mijn neefje is zelfs naar hem vernoemd, hij heet ook Ayrton. Ik had eigenlijk altijd al een helm in deze kleuren gewild, daarom heb ik dat nu gedaan." De 39-jarige navigator was als klein jongetje groot fan van de rijstijl van Senna. "Ik vond Formule 1 leuk en genoot van de manier waarop Senna in Monaco schakelde. Hij stuurde met de ene hand en schakelde met de andere. Elke keer als ik het zie, krijg ik kippenvel. Die auto's reden zonder tractiecontrole en andere elektrische hulpmiddelen zo hard, het is bizar."

Bij het overnemen van de helm was er nog wel een groot vraagstuk: wat te doen met de sponsors van Senna. Torlaschi wilde namelijk de originele kleurstelling overnemen, inclusief de logo's. "Ik dacht dat het allemaal kon, maar de tabaksreclame moest eraf", vertelt de ervaren navigator, die met een simpele oplossing kwam. "Ik heb over dat logo een sticker van mijn eigen bedrijf geplakt." In Brazilië zijn de fans lovend over het idee, iets wat de Argentijn ook ter ore is gekomen. "Ik heb zelf het idee dat hij bij mij is en de Brazilianen zijn enorm enthousiast. Daarom doe ik dit, het is een passie van me. Dit is een goed eerbetoon, ik had dit nog nooit eerder gezien. Dat is waarom ik dacht: 'dit ga ik doen'. Ayrton Senna is mijn favoriete coureur."

Torlaschi is geen kleine naam in de Dakar, de Argentijn is al elf keer als navigator aan de start van de beruchte Rally gestaan en rijdt ditmaal als navigator voor Christine Giampaoli Zonca mee. Samen vertegenwoordigen zij het team van Thibaut Courtois.