Straver (48) overleden aan gevolgen van crash in Dakar Rally

De 48-jarige Straver kwam op de voorlaatste dag van de wedstrijd zwaar ten val tussen kilometer 108 en 162. Collega-rijders Olivier Pain en Mirjam Pol arriveerden als eersten op de plek van het noodlottige ongeval en sloegen direct groot alarm bij de organisatie. Niet veel later kwamen de medici van Dakar-organisator ASO op de plek des onheils.

Zij begonnen direct met reanimatie nadat bleek dat de coureur zo’n tien minuten geen hartslag had. Via het bivak in Haradh werd Straver vervolgens overgebracht naar het Saudi German Hospital in Riyad. Daar verbleef hij enkele dagen in het bijzijn van zijn partner en ouders, die naar Saudi-Arabië afgereisd waren om de motard aan de finish te bezoeken.

Hoewel de situatie in de dagen na opname onverminderd kritiek bleef, werd nog wel besloten de coureur naar Nederland te repratiëren. Daar werd opnieuw geconstateerd dat de schade aan de hersenen te groot was en dat Straver niet meer bij kennis zou komen. In het ziekenhuis bezweek hij vrijdagnacht in het bijzijn van zijn familie vervolgens aan zijn verwondingen.

Straver kwam deze maand voor de derde keer aan de start van de Dakar Rally. Hij werd in 2019 de winnaar van het kistklassement, voor rijders zonder assistentie, en kwam dit jaar weer in die categorie aan de start. Hij was niet bezig met het prolongeren van zijn titel, maar hij presteerde toch weer solide. Hij bezette voorafgaand aan de elfde plaats een 38ste plaats in het klassement, in het kistklassement bezette hij de vierde plaats.

Straver stond bekend om zijn behoudende stijl, hij ging op de rallymotor altijd berekenend te werk. Het nemen van risico’s voor een paar plaatsen winst in de uitslag was het niet waard voor de coureur. “Ik rem voor alles en ga niet over een duin heen als ik niet kan zien wat er achter zit”, verklaarde hij. Bovendien was hij zich bewust van de gevaren van de sport. Eerder in de rally zei hij: “Als je die gevaren niet accepteert, moet je thuisblijven.”