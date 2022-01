Dode bij ongeluk op verbindingsroute van Dakar Rally

Het gaat om de 20-jarige Quentin Lavalée uit Frankrijk, die als monteur voor PH Sport werkte. Het ongeluk gebeurde op de verbindingsroute voor de assistentie tussen Bisha en Jeddah. Daarbij kwam het voertuig in botsing met een vrachtwagen die geen deel uitmaakte van de Dakar-karavaan, bevestigen de lokale autoriteiten. Lavalée kwam om het leven bij het incident.

Zijn passagier, de Belg Maxime Frère, is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Jeddah. Hij was na het incident bij bewustzijn. De autoriteiten van Saudi-Arabië doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Lavalée was in de Dakar Rally actief als monteur bij PH Sport. Dat team was met een Peugeot 205 Turbo 16 actief was in de Dakar Classic, in het bijprogramma van de Dakar Rally. De organisatie van de Dakar Rally heeft middels een verklaring haar medeleven geuit naar de familie, vrienden en teamgenoten van de betreurde Lavalée.

Vrijdag vond de laatste etappe van de Dakar Rally en ook de Dakar Classic plaats.