De Rooy met vier trucks in top-10: “We weten wat er moet gebeuren”

Na een jaartje afwezigheid keerde Team De Rooy dit jaar weer terug in de Dakar Rally. Kopmannen Janus van Kasteren en Martin van den Brink moesten de goede resultaten binnenslepen, terwijl Vick Versteijnen – die op het laatste moment inviel voor Hans Stacey – en snelle waterdrager Mitchel van den Brink vooral een ondersteunende rol hadden. Uiteindelijk bleken de vier trucks van Kamaz al snel een maatje te groot, maar met alle vier de eigen vrachtwagens in de top-tien kan ook Team De Rooy terugblikken op een geslaagde rally. Janus van Kasteren leidde met een vijfde plek de achtervolging op Kamaz. Martin van den Brink scoorde met een zesde plek zijn beste resultaat in de woestijnrally, terwijl ook Vick Versteijnen (8ste) en Mitchel van den Brink (10de) tevreden kunnen zijn. De negende plaats ging bovendien naar het Firemen Dakarteam van Richard de Groot, die eveneens in een door Team De Rooy geprepareerde Iveco rijdt.

Versteijnen verliest op valreep een plekje aan Macik

Op de laatste dag van de rally viel er voor Team De Rooy eigenlijk niets meer te winnen. Versteijnen moest wel nog een plekje prijsgeven aan de Iveco van Martin Macik, die naar eigen zeggen “de proef van zijn leven” had gereden. De Tsjech was in de 164 kilometer lange klassementsproef naar Jeddah slechts 32 tellen langzamer dan etappe- en eindwinnaar Dmitry Sotnikov, waarmee hij in het eindklassement nog net de zevende plaats afsnoepte van Versteijnen: “Ja, zo kan dat gaan in de Dakar Rally”, aldus de ondernemer uit Hilvarenbeek, die de cabine deelde met navigator Teun van Dal en monteur Randy Smits. “Nee, ik ben zeker niet teleurgesteld. We hebben echt alles gegeven. Het was een snelle proef. Op de zandpaden was het oppassen voor de keien langs de route. We hebben gewoon keihard gereden. Ook op de smalle stukken met bomen”, getuigde ook de gesneuvelde voorruit van de Iveco Powerstar: “Ja, we hebben alles gegeven en komen dan net 23 seconden tekort op Macik.”

Uiteindelijk overheerst bij Versteijnen toch de tevredenheid, nadat hij enkele dagen voor de rally nog van plan was om op wintersport te gaan. De sneeuw werd uiteindelijk ingeruild voor het nodige zandhappen in de woestijn: “Vooraf hadden we hier zeker voor getekend. Ik kwam ongetraind en onvoorbereid aan de start. Had nog nooit met de nieuwe truck gereden. Ook voor Randy was het de eerste keer in de wedstrijdtruck. Net als Teun heeft hij het geweldig gedaan. Het zat helemaal goed in de cabine. Ik kijk voldaan terug. We hebben een gave rally gehad met een goed Team De Rooy.”

Vader en zoon Van den Brink verbeteren persoonlijk beste resultaat

Met een zesde tijd was Versteijnen de snelste Nederlander in de slotetappe. Die eer leek aanvankelijk naar teamgenoot Martin van den Brink te gaan, maar die kreeg aan de finish nog twee minuten tijdstraf aan zijn broek, waardoor hij terugzakte naar de negende plek in de dagklassering: “Het ging lekker. We hebben nog goed gas gegeven”, vertelt de Harskamper. “We hebben twee minuten straf gekregen omdat we te hard hebben gereden in een gebied waar dat niet mag. Maar het was prettig om de rally zo goed mogelijk af te sluiten.”

Van den Brink eindigde de rally vorig jaar in een Renault van zijn eigen Mammoet Rallysport nog op een zevende plek. In zijn allereerste Dakar-deelname met een Iveco van Team De Rooy wist hij die prestatie meteen te overtreffen met een zesde plaats in de einduitslag: “Ik ben blij met de dagresultaten en met wat we hebben geleerd over de truck. De zesde plaats is mijn beste klassering in het klassement. Ja, ik ben super tevreden.”

Ook zoon Mitchel van den Brink kan tevreden terugblikken op zijn tweede Dakar-deelname als coureur. De Harskamper kon aan de finish twee keer worden gefeliciteerd, omdat hij vrijdag zijn 20ste verjaardag vierde en als snelle assistentie keurig als tiende eindigde in het algemeen klassement: “Het ging best wel hard nog vandaag. We hebben alles uit de kast gehaald en hier en daar wel een paar takjes en struikjes geraakt”, aldus Van den Brink, die net als Versteijnen ook zijn voorruit aan diggelen had gereden. “De truck is niet ongeschonden aan de finish gekomen. We hebben een voorruit kapot en hier en daar wat deukjes. We zijn super blij met de tiende plaats. We werden door iedereen van team De Rooy bij de finish opgewacht. Dat was echt een hele leuke ontvangst. Ik kijk met een goed gevoel terug op de rally. Na een paar kleine problemen in de eerste week is het de laatste week voortreffelijk gegaan.”

Van Kasteren beste Nederlander

Beste Nederlander in het algemeen klassement is Janus van Kasteren, die in de eerste week nog aardig kon aanhaken bij het team van Kamaz. Na wat problemen te hebben gehad in de tweede week stond er voor de Veldhovenaar vrijdag echter niets meer op het spel. De vijfde plek in het klassement was eigenlijk al binnen, waarop hij besloot om direct na de start van de slotetappe zijn teamgenoot een handje te helpen: “We zijn na de start al snel aan de kant gaan staan. We hebben Vick voorgelaten en gewacht tot het stof een beetje was opgetrokken, maar toen kwam Loprais er inmiddels ook al aan. Er was veel stof”, aldus Van Kasteren. “We hebben het vervolgens op ons gemak gedaan. We hebben de truck heel thuisgebracht en deze etappe rustig uitgereden. We zijn alle drie echt heel blij met de vijfde plaats. Zoals eerder gezegd; meer zit er niet in op dit moment.’’

Van Kasteren is blij met de vijfde plek in het eindklassement, maar legt zich niet zomaar neer bij de dominantie van Kamaz: “We gaan eerst dit resultaat vieren, maar ik denk al aan volgend jaar. Ik ga proberen om iets meer te rijden en we weten wat er moet gebeuren om de trucks te verbeteren”, sluit hij strijdvaardig af.