De KTM-rijder kreeg een positief testresultaat terug na de eerste verplichte PCR-test in het Dakar-bivak. Petrucci ging direct in quarantaine. Zijn werkgever liet vervolgens een bloedtest uitvoeren om uit te sluiten dat de Italiaan inderdaad besmet is. Het resultaat van dat onderzoek was negatief. De doktoren van de monsterrit in Saudi-Arabië gaven Petrucci vervolgens toestemming om morgen aan de start van de proloog te staan.

In november maakte KTM bekend dat de voormalig MotoGP-coureur aan de start van de rally zou verschijnen. Hij reed tien seizoenen in de hoogste klasse van de motorsport en pakte in die periode twee overwinningen met Ducati. Na een moeizaam seizoen met Tech 3 KTM nam hij afscheid. Hij blijft echter wel in dienst van het Oostenrijkse merk, maar dan in de rally-raid. Dit jaar debuteert de rijder uit Terni in de Dakar Rally, als teamgenoot van regerend kampioen Kevin Benavides, tweevoudig Dakar-winnaar Toby Price en 2018-kampioen Matthias Walkner.

Na het groene licht van de doktoren was Petrucci uiteraard opgelucht: “Ik ben heel blij om hier te zijn. Het is geen lange voorbereiding geweest, maar wel een hele intense. Ik heb me twee maanden kunnen voorbereiden. Drie weken geleden brak ik mijn enkel. Dat zal het nog zwaarder voor me maken, maar ik ben in elk geval in staat om deel te nemen. Ik hoop de race te kunnen finishen en plezier te hebben. Dit is mijn eerste keer, ik kan niet wachten.”