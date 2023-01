Sanders knalt naar etappewinst in derde rit Dakar Rally

Een unicum in de etappe van dinsdag. Voor het eerst in de geschiedenis van de Dakar Rally werd er bonustijd uitgedeeld aan de coureurs die de proef openden en ook daadwerkelijk aan kop bleven rijden. Mason Klein opende de proef na zijn overwinning van maandag en reed fysiek tot aan de tankstop na 240 kilometer aan de leiding. Daarvoor kreeg hij 5.52 minuten bonustijd terug. Skyler Howes begon als derde aan de proef en hield het ook lang vol in de top-drie. Hij kreeg 2.38 minuten terug van de organisatie. Dit systeem is ervoor bedoeld om te voorkomen dat de coureurs die etappes winnen de volgende dag bestraft worden voor het openen van de proef. De bonussen worden net als de tijdstraffen voor kleine overtredingen direct na de proef doorgevoerd in de uitslag van de etappe.

Dat scheelde een slok op een borrel voor de beide coureurs, maar ze deden niet mee om de dagzege. Die eer was voorbehouden aan Daniel Sanders. De GasGas-rijder noteerde vanaf het eerste tussenpunt de snelste tijd en hield die plek vast. Aan de finish had hij 5.23 minuten voorsprong op KTM-rijder Kevin Benavides. Howes kwam op 9.33 minuten aan de finish, maar dankzij de bonustijd eindigde hij op 6.19 minuten achterstand. Dat was goed voor de derde plek. Klein verloor iets meer, maar kreeg ook meer tijd gecompenseerd en eindigde op 6.59 minuten van Sanders op de vierde plaats. Joan Barreda Bort moest de pijn verbijten nadat hij maandag de grote teen van zijn linkervoet brak. De Spanjaard weerde zich kranig en kwam met de vijfde tijd aan de finish.

Toby Price noteerde de zesde tijd nadat hij relatief vroeg in de etappe tijd prijs moest geven. Pablo Quintanilla van Honda bleef steken op de achtste plaats en gaf 14.35 minuten toe op Sanders. Ook José Ignacio Cornejo verloor veel tijd. Hij kwam op 16.08 minuten van de dagwinnaar aan de meet en staat in het klassement al op ruim 28 minuten achterstand.

De Dakar Rally is een topfavoriet armer. Ricky Brabec ging dinsdag na 274 kilometer hard onderuit. Hij is met nekklachten overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Honda is daarmee een belangrijke pion kwijt. Brabec stond voor de start van de etappe op de zesde plek in het klassement en won zondag de eerste etappe.

Uitslag: Derde etappe - Dakar Rally 2023 - motoren

Positie Merk Coureur Team Tijd + verschil 1

D. SANDERS (AUS) #18 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING 4:24:15 (1º) 2

K. BENAVIDES (ARG) #47 - RED BULL KTM FACTORY RACING +5:23 3

S. HOWES (USA) #10 - HUSQVARNA FACTORY RACING +6:19 4

M. KLEIN (USA) #9 - BAS WORLD KTM RACING TEAM +6:59 5 J. BARREDA BORT (ESP) #5 - MONSTER ENERGY JB TEAM +11:29 6

T. PRICE (AUS) #8 - RED BULL KTM FACTORY RACING +12:14 7

P. QUINTANILLA (CHL) #7 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +14:35 8 ADRIEN VAN BEVEREN (FRA)

#8 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +15:28

8

J. CORNEJO FLORIMO (CHL) #11 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +16:08 10

M. WALKNER (AUT) #52 - RED BULL KTM FACTORY RACING +16:39