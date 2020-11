Dakar ziet aantal inschrijvingen voor 2021 met 24 procent dalen

Dinsdag publiceerde organisator Amaury Sports Organisation (ASO) op Facebook de voorlopige deelnemerslijst voor Dakar 2021. Op die lijst voor de aankomende editie van de woestijnrally staan 440 deelnemers die verdeeld zijn over 266 voertuigen, ten opzichte van 563 deelnemers en 342 voertuigen in 2020. Dat komt neer op 22 procent minder ingeschreven deelnemers en 24 procent minder ingeschreven auto’s, motoren, trucks en quads. Forse cijfers, maar organisator Amaury Sport Organisation (ASO) verwachtte vanwege de internationale onzekerheid rond het coronavirus al een fikse daling van het aantal inschrijvingen.

“We weten dat we minder deelnemers hebben, dat staat bijna vast”, zei Dakar-directeur David Castera afgelopen juni al tegenover Motorsport.com. “We hebben een beetje gewerkt aan het kostenplaatje, maar we zullen ongetwijfeld deelnemers verliezen gezien de huidige wereldwijde economische situatie. Het belangrijkste is echter dat we door kunnen gaan met Dakar 2021 in Saudi-Arabië.”

De laatste keer dat er zo weinig deelnemers waren in de Dakar Rally was in 1995, toen de wedstrijd op 1 januari begon in het Spaanse Granada en op 15 januari eindigde in Dakar. Stephane Peterhansel won destijds bij de motoren. Ook in 2021 is de Fransman er weer bij, maar net als de afgelopen jaren neemt hij nu plaats in een auto. Ook titelverdedigers Carlos Sainz en Lucas Crus zijn weer aanwezig, evenals voormalig winnaars Nasser Al-Attiyah, Giniel de Villiers en Nani Roma, toprijder Sebastien Loeb en lokale held Yazeed Al Rajhi. De Nederlandse inbreng komt van Bernhard ten Brinke, Erik van Loon, de gebroeders Coronel, Kees Koolen en Jurgen van den Goorbergh, en Gert-Jan van der Valk en Branco de Lange.

Ook bij de trucks geldt dat de meeste toppers acte de présence geven, onder wie titelverdediger Andrey Karginov en Kamaz-collega’s Anton Shibalov, Dmitry Sotnikov en Airat Mardeev. Nederland is zoals gebruikelijk goed vertegenwoordigd op de inschrijflijst bij de vrachtwagens. Martin van den Brink, Gert Huzink, Pascal de Baar, Maurik van den Heuvel, William de Groot, Richard de Groot, Mitchel van den Brink en William van Groningen houden de Nederlandse eer hoog.

Ricky Brabec gaat bij de motoren proberen om Dakar voor de tweede keer op rij te winnen. De tegenstand die hij kan verwachten is fors, want met Toby Price, Sam Sunderland en Matthias Walkner staan er nog drie oud-winnaars aan de start in Saudi-Arabië, terwijl er met Honda, KTM, Husqvarna, Yamaha, Hero en Sherco zes fabrieksteams aan de start staan. Namens Nederland staan Paul Spierings en Olaf Harmsen op de voorlopige deelnemerslijst.

Erik van Loon sprak in september met Motorsport.com over zijn Dakar-ambities in 2021: