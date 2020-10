Zo moet er in 2021 toch een 'coronaproof' Dakar Rally komen

In samenspraak met de Saudische autoriteiten zijn drie basisprincipes opgenomen in het uitgebreide coronaprotocol voor de Dakar Rally, die recent door deze website is ingezien: Herhaaldelijk testen, het opzetten van bubbels en strikte regels om verspreiding van het virus te voorkomen. Alle leden van het bivak wordt verzocht om in de periode voor het afreizen naar Saudi-Arabië zoveel mogelijk in quarantaine te gaan. Het betreft een conceptversie van het protocol, dat de aankomende maanden nog aangepast kan worden om te voldoen aan de richtlijnen die gesteld worden door de verschillende autoriteiten.

Een week voor de start van de reis moeten teams bovendien zorgen dat de leden getest worden op het coronavirus, men dringt erop aan om teamleden achter de hand te houden in het geval dat er een positieve test afgeleverd wordt. Twee dagen voor de reis naar Jeddah moet elke persoon een negatieve test in het bezit hebben, bovendien wordt het verplicht om een griepprik te nemen. Hiermee wil men voorkomen dat vergelijkbare symptomen de kans krijgen om te verspreiden.

Eenmaal in het bivak wordt men verplicht een mondmasker te dragen en voldoende afstand te houden. De organisatie zal ieder lid in het bivak voorzien van een kit met dergelijke zaken, ook zal er in het bivak op toegezien worden dat alle maatregelen opgevolgd worden. In het geval van overtredingen krijgen deelnemers een reprimande dat uiteindelijk kan leiden tot uitsluiting van de wedstrijd. Alle leden van de Dakarbubbel blijven van begin tot het eind van de rally in het bivak, zij mogen zich in principe niet mengen in het dagelijkse leven van de Saudische bevolking. Ook krijgt niemand van buiten de bubbel toegang tot het bivak. Het betekent overigens ook dat deelnemers op de rustdag in het bivak moeten blijven.

Binnen het bivak zullen nog verschillende kleinere bubbels opgezet worden, onder andere voor de deelnemers, teams, de organisatie en de media. Tussen de verschillende bubbels wil men de interactie zoveel mogelijk beperken. Een ander belangrijk thema zijn de sanitaire voorzieningen. Het bivak krijgt een apart laboratorium waar het coronavirus opgespoord kan worden, de sanitaire voorzieningen worden regelmatig schoongemaakt en aangepast waardoor het houden van afstand mogelijk is.

De organisatie stelt bovenal dat deelnemers en teamleden die vanwege beperkingen in hun thuisland niet af kunnen reizen naar de startplaats Jeddah, niet mee kunnen doen aan de wedstrijd. Vanuit Nederland geldt op dit moment het reisadvies ‘oranje’ is, wat zoveel wil zeggen dat alleen noodzakelijke reizen doorgang mogen vinden. De overheden in België raden het reizigers ‘ten zeerste af’ om naar Saudi-Arabië te gaan.

De 43ste editie van de Dakar Rally begint op 3 januari in Jeddah en komt elf etappes en twaalf dagen later aan in dezelfde stad. De ASO heeft een volledig nieuwe route uitgezet, de verkenningen daarvan zijn bijna afgerond.