Dakar Rally 2024: De belangrijkste kanshebbers bij de auto's

De Dakar Rally van 2024 wordt voor het vijfde jaar op rij geheel afgewerkt in Saudi-Arabië. Het belooft een van de zwaarste edities in het Midden-Oosten tot dusver te worden met onder meer een marathonetappe. Deze etappe wordt over twee dagen verreden en de coureurs moeten op de eerste dag om 16.00 uur op zoek naar het dichtstbijzijnde bivak, om de volgende dag om 7.00 uur weer te vertrekken voor het restant van de 600 kilometers tegen de klok. Ook krijgen de coureurs tijdens de marathonetappe geen assistentie van hun teams, waardoor ze eventuele technische problemen zelfstandig moeten zien op te lossen.

Nasser Al-Attiyah is de titelverdediger tijdens deze editie van Dakar, nadat hij de woestijnrally in 2022 en 2023 op zijn naam schreef. Het waren de vierde en vijfde zege van de 53-jarige coureur uit Qatar, die beide zeges behaalde aan boord van een Toyota Hilux. Die bolide heeft hij voor de editie van 2024 ingeruild voor een nieuwe werkplek, want hij is in de aanloop naar zijn samenwerking met nieuwkomer Dacia overgestapt naar Prodrive. Het is een opvallende transfer die bepalend kan zijn voor de kansen van zowel Toyota als Prodrive in de Dakar van dit jaar, maar ook voor de kansen van de andere fabrikanten die aan de start verschijnen.

Kan Prodrive eindelijk winnen na komst Al-Attiyah?

De afgelopen jaren liet Prodrive al zien dat het alles in huis heeft om mee te doen om de eindzege in Dakar, maar tot dusver lukte dat nog nooit. Met de komst van titelverdediger Al-Attiyah lijkt het team nu echter over de beste papieren te beschikken om de winnaar af te leveren. Al-Attiyah won de woestijnrally tot dusver vijf keer en deed dat met drie verschillende fabrikanten. Zodoende is de verwachting dat hij de wissel van de Toyota Hilux, waarmee hij de afgelopen twee edities won, naar de Prodrive Hunter T1+ goed zal verteren en meteen aan de top van het klassement meedoet.

De ijzersterke line-up van Prodrive wordt gecompleteerd door negenvoudig rallywereldkampioen Sebastien Loeb, die aan zijn achtste Dakar gaat beginnen. Een eindzege heeft de Fransman tot op heden nog niet behaald, maar etappezeges haalde hij al wel. Zo won hij tijdens de editie van 2023 maar liefst zes etappes op rij, maar door pech vroeg in de rally moest hij achter Al-Attiyah genoegen nemen met de tweede plaats in het eindklassement. Als Loeb dit jaar minder problemen tegenkomt, kan hij serieus aanspraak maken op de eindzege in wat zijn laatste deelname namens Bahrain Raid Xtreme wordt. Vanaf 2025 komt Loeb - net als Al-Attiyah - uit voor het debuterende Dacia.

Naast Loeb en Al-Attiyah staan er dit jaar nog vijf door Prodrive gebouwde Hunters aan de start van Dakar. De Braziliaanse broers Marcos en Christian Baumgart en Liu Feilong, Sun Ping en Zi Yungang lijken op voorhand echter geen kanshebbers voor de top van het klassement.

Photo by: Toyota Racing Giniel de Villiers is de enige Toyota-rijder die zowel de editie van vorig jaar als die van 2024 voor het merk rijdt.

Hoe verteert Toyota vertrek van titelverdediger?

Met het vertrek van Al-Attiyah is Toyota haar grootste naam kwijtgeraakt, maar de Japanse fabrikant mag niet uitgevlakt worden in de strijd om de eindzege. Het zet dit jaar maar liefst vijf fabrieksauto's in, die bovendien van een vernieuwde wielophanging en een koelingspakket zijn voorzien. Giniel de Villiers de kar moet trekken. De Zuid-Afrikaan won Dakar in 2009 en is de enige rijder van vorig jaar die is teruggekeerd bij Toyota - het merk dat hij sinds 2012 al vertegenwoordigd. In alle Dakar-deelnames met een Toyota eindigde De Villiers slechts twee keer niet in de top-vijf en het vertrek van Al-Attiyah maakt de weg vrij voor hem om uit de schaduw te stappen.

De Villiers krijgt gezelschap van Lucas Moraes, de Braziliaan die vriend en vijand verraste in 2023 door in een Hilux van Overdrive Racing derde te worden bij zijn debuut in Dakar. Nu hij ook over fabrieksmateriaal beschikt, lijkt hij opnieuw een serieuze gooi naar het podium - en misschien wel meer - te kunnen doen. Voor Seth Quintero is het nog maar de vraag of dat tot de mogelijkheden behoort. Vorig jaar won de Amerikaan de T3-klasse van het World Rally Raid Championship en in 2022 maar liefst twaalf T3-etappes in Dakar, nu mag hij het als fabrieksrijder van Toyota proberen in de hoogste klasse. Guy Botterill en Saood Variawa completeren het vijftal en staan voor hun debuut in Dakar. Variawa wordt meteen een van de jongste fabriekscoureurs ooit in de woestijnrally, want hij is bij de start in Al'Ula pas 18 jaar oud.

Koppelt Audi sterke line-up aan betrouwbaarheid?

Audi is voor het derde jaar op rij van de partij in Dakar met de elektrische RS Q e-tron. De afgelopen twee edities bleek de elektrische bolide snel, maar de betrouwbaarheid was niet goed genoeg om een gooi naar de eindzege te doen. Met enkele verbeteringen voor de RS Q e-tron hoopt Audi in 2024 wél mee te doen om het eindklassement. Zo is zowel de software als het chassis aangepakt, net als de vering en de schokdempers. Bovendien is er behoorlijk wat gewicht bespaard ten opzichte van de vorige edities, waardoor de bolide nu dichter bij het minimumgewicht van 2100 kilogram komt.

Photo by: Audi Audi scoorde al etappezeges, maar kan het dit jaar ook een gooi doen naar de eindzege?

Aan het trio fabriekscoureurs zal het in ieder geval niet liggen. Net als de afgelopen twee jaar staan Stephane Peterhansel, Carlos Sainz en Mattias Ekström aan de start voor de fabrikant uit Ingolstadt. Peterhansel heeft eigenlijk geen introductie nodig als de succesvolste Dakar-deelnemer aller tijden met zes zeges bij de motoren en acht bij de auto's. Sainz heeft na zijn twee WRC-titels inmiddels ook vier Dakar-zeges op zijn palmares staan, terwijl Ekström de enige van het gezelschap is die Dakar nog nooit won. De Zweed is echter absoluut geen pannenkoek, want hij is tweevoudig DTM-kampioen en werd in 2016 wereldkampioen rallycross. Afgelopen jaar was hij de enige Audi-rijder die Dakar wist uit te rijden.

Wat kan Ford tijdens fabrieksdebuut in Dakar?

De afgelopen jaren waren er al diverse Ford Rangers te zien in de Dakar Rally. Deze bolides werden ontwikkeld door Neil Woolridge Motorsport, maar de Amerikaanse fabrikant was er zelf nog niet bij betrokken. Dat verandert in 2024, want Ford staat met een fabrieksteam aan het vertrek. In afwachting van een volledig nieuwe Ranger, die met NWM en M-Sport wordt ontwikkeld voor 2025, zet het merk dit jaar een ietwat vernieuwde versie van de door NWM gebouwde Ranger in. Nani Roma, de winnaar van 2014, is aangetrokken als fabriekscoureur en wordt gekoppeld aan de Zuid-Afrikaan Gareth Woolridge. Martin Prokop, vorig jaar zesde in Dakar met een Ford Raptor, komt nu met een Ranger uit voor een klantenteam.

Kunnen de overige deelnemers zich mengen in de strijd?

Naast de vier grote fabrikanten zijn er nog vele andere deelnemers die hopen dat ze zich in de strijd om de top-tien kunnen mengen. Zo is X-Raid Mini ook dit jaar weer van de partij, ditmaal met drie auto's voor Krzysztof Holowczyc, Vaidotas Zala en de pas 19-jarige Pau Navarro. Brian Baragwanath en Mathieu Serradori trekken opnieuw de kar voor Century Racing Team, de formatie waarmee ze zich vorig jaar al regelmatig in de strijd vooraan konden mengen. Daarnaast staat er een heel legioen Toyota Hilux T1+'s van klantenteams klaar voor de strijd. Rebellion Racing zet bijvoorbeeld tweevoudig 24 uur van Le Mans-winnaar Romain Dumas in, terwijl Overdrive onder meer in actie komt met thuisfavoriet Yazeed Al-Rajhi. De Saudische coureur werd in 2022 derde in Dakar en deed vorig jaar opnieuw mee voor het podium, totdat hij door pech ver terugviel.