Dakar-directeur: Sommigen gaan eerste dagen te zwaar vinden

Bij de presentatie van de Dakar was de directeur van de rally David Castera al duidelijk over dat in 2024 het parcours loodzwaar wordt en daags voordat het rallyspektakel in de Arabische woestijn losbarst, stelt de Spanjaard nogmaals dat het een gigantische uitdaging wordt voor de deelnemers. Het hoofd van de rally - die sinds 2020 aan het roer staat - laat in de voorbeschouwing weten dat in de eerste drie dagen zowel mens als machine flink op de proef stellen. "Dat worden echte Dakar-specials", aldus de topman. "Er is geen tijd om op adem te komen. Ik wil tegen de deelnemers eerlijk zijn over wat we voor ze in petto hebben. Sommigen zullen zeggen dat de start te zwaar is, maar we kunnen niet iedereen te vriend houden."

Voor de coureurs komen na de eerste zware dagen nog grotere uitdagingen. Zo staat aan het einde van de openingsweek de naar verwachting grootste test te wachten met de 48-uurs chrono challenge. De rijders moeten binnen twee dagen een bepaalde afstand afleggen en de nacht in de woestijn doorbrengen, in een zogenoemd Empty Quarter. Tussendoor weten zij op geen enkel moment waar de concurrentie zich bevindt en is er geen mogelijkheid om een bivak te bezoeken waar de monteurs aan de slag kunnen om de motoren, auto's of trucks te repareren. "Niet eerder had Dakar een test van zeshonderd kilometers door de duinen in twee dagen", legt Castera uit. "De topcoureurs op de motor gaan acht uur vol gas, een uitdaging die ze niet eerder hebben gehad. Het gaat een test voor hun concentratie, uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen zijn. Ik hoop ook dat een paar topauto's vast komen te zitten. Het is leuk als zij ook moeite hebben."

Als de deelnemers na de eerste week denken dat het zwaarste van de rally voorbij is, dan is volgens Castera die hoop ijdel. "De elfde etappe neemt ons terug naar de tweede van vorig jaar", noemt de Spanjaard. "Daar hadden veel auto's last van lekke banden. We hebben hier expres voor gekozen. Het was vorig jaar wat vroeg met de tweede etappe, maar hopelijk kan het deze editie nog wat spanning brengen in de laatste dagen. Ik wil dat de rally kort voor de finish nog alle kanten op kan."