Giniel de Villiers is een van de pijlers van het officiële Toyota-fabrieksteam in de Dakar 2022. De Zuid-Afrikaan was de afgelopen maanden nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe GR DKR Hilux T1+. Het is echter maar zeer de vraag of hij die ervaringen in praktijk kan brengen tijdens de monsterrally in Saudi-Arabië, die op 1 januari van start gaat. De Villiers testte vorige week maandag positief op het coronavirus. Daardoor kon hij niet met de rest van het team meereizen naar Jeddah. Sindsdien heeft hij zes covid-tests ondergaan in de hoop een negatief resultaat te kunnen overleggen, zo heeft Motorsport.com vernomen. Vooralsnog zonder succes. Vandaag heeft hij een zevende poging gedaan en wacht in quarantaine op de uitslag. Volgens bronnen binnen Toyota Gazoo Racing moet De Villiers uiterlijk op 29 december vertrekken om tijdig op locatie te zijn voor de start.

Toch nog Dakar-deelname voor Ten Brinke?

Het team wacht in de tussentijd niet rustig af op het resultaat en heeft plan B in werking gezet. Voormalig WRC-coureur Kris Meeke, die in 2021 met een PH-Sport Zephyr T3 debuteerde in de Dakar Rally, en Bernhard ten Brinke zouden al zijn afgereisd naar Jeddah als mogelijke vervangers, zo heeft Motorsport.com vernomen. De Nederlander was de opvallende afwezige op de deelnemerslijst voor de Dakar Rally 2022, maar komt op deze manier mogelijk toch aan het vertrek. In de komende dagen zal meer duidelijkheid volgen.

Toyota Gazoo Racing heeft vier T1+-wagens ingeschreven voor de editie van dit jaar. De Villiers zou er daarvan eentje besturen, met Dennis Murphy aan zijn zijde. De andere auto’s worden bezet door drievoudig winnaar Nasser Al-Attiyah en door de Zuid-Afrikanen Henk Lategan en Shameer Variwa. Voor hen zijn het respectievelijk de tweede en derde deelname aan de uithoudingsproef. Een dosis extra ervaring is daarom zeer gewenst door Toyota.