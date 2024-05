Dakar 2025: Aparte routes motoren, power stages en meer

Hoewel de zomer nog moet komen heeft de Dakar-organisatie de plannen voor de editie van komende januari al rond. De wereldberoemde rally vindt traditiegetrouw in de eerste weken van het nieuwe jaar plaats en dit jaar heeft directeur David Castera weer wat nieuwe dingen bedacht om de spanning nog groter te maken. Motorsport.com sprak met de Fransman, die uitlegt wat er allemaal zal veranderen.

De organisatie heeft ervoor gekozen heeft om de rally in Saudi-Arabië op 3 januari te laten beginnen. De startlocatie is Bisha, de finish twee weken later in Shubaytah. Beide plaatsen zijn geen onbekende locaties voor de Dakar. In eerdere edities bracht de beroemde rally al een bezoek aan deze plekken.

Wat opvalt, is dat de motoren in de etappes een andere route rijden dan de auto's en de trucks. "Het idee is ontstaan omdat degene die als laatste starten – wat vaak de amateurs zijn – vaak laat in de nacht finishen. Het wordt daarnaast in Saudi-Arabië sneller donker", vertelt Castera. "We kiezen er ook voor om ze om de 300 meter te laten starten. Alleen bij de tankplekken en bij de finish komen ze samen. Daarmee zorgen we er voor dat er nauwelijks meer in het donker wordt gefinisht. Alleen bij pech of wanneer ze langzaam zijn kan dat nog gebeuren."

Volgens Castera heeft de keuze voor de verschillende routes verregaande gevolgen voor de co-coureurs bij de auto's en de trucks. "Zij moeten veel meer navigeren", legt de directeur uit, die ook een andere reden voor deze keuze aanhaalt. "Het is ook veiliger. De motoren zitten niet meer tussen de auto's in en ook niet meer in het stof. Ze zullen elkaar niet meer inhalen en dat zal tot minder klachten leiden." De twaalfde etappe wordt volgens de topman een hele bijzondere. "We gaan daar een massastart doen. Iets wat terug moet denken aan de oude tijden van de Dakar", aldus de voormalig deelnemer aan de rally.

Het bezoek aan het Empty Quarter – een stuk woestijn waar in de wijde omtrek geen dorp of stad te vinden is – van de afgelopen jaren is Castera goed bevallen. De Fransman heeft daarom besloten om in 2025 weer daar naar toe af te reizen met de Dakar-karavaan. "Er komen daar etappes van minstens 350 kilometer en de 48-uursetappe blijft", legt hij uit. "We hebben dat besloten omdat dit volgens genoeg uitdaging biedt aan de coureurs. Zij waren daar vorig jaar ook blij mee."

Power Stages

In de presentatie wordt gesproken over speciale etappes waar een extraatje aan toegevoegd is. Het doet denken aan Power Stages die we kennen vanuit andere rallyklassen. "Dat idee hebben we afgekeken van de WRC. In dat kampioenschap krijgt degene die die etappe wint meer punten voor het WK", verklaart Castera. "We gaan zoiets in de laatste etappe proberen." Hoe het precies gaat werken is niet bekend, maar het is mogelijk dat de winnaars van de Power Stages extra punten voor het WR2C-kampioenschap krijgen.

Toevoeging Balance of Performance

Op technisch vlak voert Dakar komende editie een Balance of Performance bij de auto's in. De organisatie hoopt daarmee de prestaties van de auto's gelijk te trekken. De snellere teams krijgen minder koppel ter beschikking dan de concurrenten. "Hiermee kunnen we heel precies zien wat het vermogen van elke auto is en op basis daarvan de balans bepalen."

De T2-klasse, wat ook bekend staat als de stock-klasse, is wel een zorgenkindje voor Castera. Tot nu toe is alleen Toyota bereid gevonden om voertuigen voor die klasse te leveren. De Fransman is met andere fabrikanten - zoals Jaguar en Defender - in gesprek om meer opties toe te voegen, maar volgens hem is het realistischer om die fabrikanten in 2026 te verwelkomen. "Zoiets heeft tijd nodig", vertelt hij.