Dakar 2023: Dit zijn de deelnemers uit Nederland

Toen de inschrijvingstermijn voor de zwaarste rally ter wereld eenmaal verstreken was, kon organisator ASO zich buigen over het indelen en toewijzen van startnummers aan de gehonoreerde inschrijvingen. Dat proces is nu afgerond en dus weten we ook welke deelnemers er op 31 december aan de start staan van de Dakar Rally 2023. Vanuit Nederland gaat het in totaal om 32 inschrijvingen waarbij het overgrote deel uitkomt met een vrachtwagen.

Nederlandse deelnemers in Dakar 2023 bij de auto’s

Bij de auto’s zien we in 2023 zes Nederlandse deelnemers. De eerste drie spreken tot de verbeelding voor de Dakar-volgers. Erik van Loon komt weer aan de start met de Overdrive Toyota. De Fransman Sébastien Delaunay is zijn navigator. Tim en Tom Coronel jagen op een verbetering van hun beste prestatie in de Dakar, zij doen dat opnieuw met de Century Buggy. Maik Willems is een andere oude rot die terugkeert. De directeur van Bastion Hotels heeft zijn vertrouwde navigator Robert van Pelt weer mee en start opnieuw in de Toyota Hilux.

De andere drie Nederlanders zijn debutanten. Michel Kremer reed eerder dit jaar al een rally in Portugal aan de zijde van Tim Coronel en start nu op eigen benen. Hij krijgt een zeer ervaren Dakar-ganger naast zich. Thomas de Bois reed de Dakar Rally meerdere malen uit op de motor en staat voor het eerst sinds 2013 weer aan de start, nu weer in de auto naast Kremer. Ronald van Loon en Dave Klaassen zijn de andere Nederlandse debutanten. Zij verdienden de afgelopen jaren hun sporen in kleinere amateurrally’s en hebben zich zodoende klaargestoomd voor het grote werk. Het debuut in de Dakar Rally is nu een feit.

Startnummer Rijder / Navigator Auto 215 Erik van Loon / Sébastien Delaunay Toyota Hilux Overdrive 227 Tim Coronel / Tom Coronel Century CR6 Buggy 243 Maik Willems / Robert van Pelt Toyota Hilux 247 Michel Kremer / Thomas de Bois Century CR6 Buggy 263 Ronald van Loon / Erik Lemmen Red-Lined VK50 266 Dave Klaassen / Tessa Rooth Red-Lined VK50

Nederlandse deelnemers in Dakar 2023 bij de trucks

De deelname aan de Dakar Rally in een vrachtwagen is voor Nederlanders een traditie. Al jaren levert ons land in deze klasse de meeste deelnemers, zo ook in 2023. Het is een mix van bekende en onbekende namen. Kees Koolen heeft in 2022 het hele WK Cross-Country afgewerkt met zijn Iveco en hij werd wereldkampioen. Voor de Dakar spant hij de krachten samen met Wouter de Graaff en Wouter Rosegaar. Beide Wouters zijn uitstekende navigators die hun sporen verdiend hebben in de rallysport. De Graaff zal in de nieuwe crew van Koolen meer een monteursrol krijgen.

Janus van Kasteren is ook een rijder met ambitie in de Dakar Rally, hij is bij Team De Rooy een van de kopmannen. Ook Vick Versteijnen start weer met een Iveco. Ook vader en zoon Martin en Mitchel van den Brink hebben weer een plek in de Iveco-renstal van De Rooy, zij komen onder de vlag van Eurol Rallysport aan de start. Gerard de Rooy keert niet meer terug achter het stuur van de Iveco Powerstar.

Riwald Dakar Team is de andere uitgebreide Nederlandse operatie. Het team van kopman Gert Huzink komt ook in 2023 weer met de Renaults van de Tsjechische bouwer Mario Kress aan de start. Huzink kende recent in Marokko nog veel technische problemen, maar start met ambitie in de Dakar Rally. Pascal de Baar is zijn trouwe tweede man terwijl Adwin Hoondert na enkele jaren afwezigheid terugkeert. Hij start eveneens met een Renault in de Riwald-kleuren.

Richard de Groot staat met weer aan de start met het Fireman Truck Team, Ben van de Laar is terug. Dat geldt ook voor Egbert Wingens, Ben de Groot, Gerrit Zuurmond en William van Groningen.

Er zijn drie Nederlandse debutanten in een vrachtwagen: Ad Hofmans klimt zelf achter het stuur nadat hij vorig jaar bij Ben de Groot in de truck zat. Nico Stijnen en Giso Verschoor zijn de andere debutanten.

Startnummer Crew Vrachtwagen 500 Kees Koolen / Wouter de Graaff / Wouter Rosegaar Iveco 502 Janus van Kasteren / Darek Rodewald / Marcel Snijders Iveco 504 Vick Versteijnen / André van der Sande / Teun van Dal Iveco 506 Martin van den Brink / Rik Mouw / Erik Kofman Iveco 507 Pascal de Baar / Stefan Slootjes / Marcin Krüger Renault 510 Richard de Groot / Mark Laan / Jan Hulsebosch Iveco 511 Mitchel van den Brink / Jarno van de Pol / Moi Torrallardona Iveco 512 Ben van de Laar / Jan van de Laar / Dolf Huijgens DDW 516 Egbert Wingens / Marije van Ettekoven / Marijn Beekmans Scania 517 Ben de Groot / Tom Brekelmans / Govert Boogaard Iveco 520 Gert Huzink / Rob Buursen / Martin Roesink Renault 521 Gerrit Zuurmond / Tjeerd van Ballegooy / Klaas Kwakkel MAN 526 Ad Hofmans / Remon van der Steen / Jan Paul van der Poel DAF 528 Nico Stijnen / Joel Ebbers / Christiaan van der Haar Iveco 533 William van Groningen / Wesley van Groningen / Marco van Oevern Iveco 538 Adwin Hoondert / Jasper Riezebos / Erwin de Vos Renault 555 Giso Verschoor / Laurent Lalanne / Edwin van der Vegt MAN

Nederlandse deelnemers in Dakar 2023 in de T3-klasse

De T3-klasse is in de afgelopen jaren in razend tempo erg populair geworden. Dit is de opgevoerde versie van de klassieke SSV-klasse. In het reglement staan deze wagens omgeschreven als de lichtgewicht prototypes. Er zijn meer aanpassingen toegestaan dan de ‘gewone’ SSV-wagens die door verschillende fabrikanten gebouwd en verkocht worden. Ten opzichte van de afgelopen editie zien we heel wat nieuwe namen, alleen Hans Weijs staat weer aan de start met zijn vertrouwde navigator Tim Rietveld. Zij starten opnieuw in de Arcane Buggy. Zijn teamgenoot Michiel Becx doet deze editie niet mee.

Mercé Martí is een Spaanse deelnemer die afgelopen editie voor het eerst aan de start stond met een Can-Am Maverick X3. Zij heeft de ervaren Nederlandse navigator Lisette Bakker gestrikt voor het lezen van de notes. Voor Bakker is het haar debuut in de Dakar, maar zij deed de afgelopen jaren al verschillende keren mee in kleinere rally’s. Anja van Loon is een andere debutant. Zij is de vrouw van Erik van Loon. In de SSV-klasse heeft Van Loon al verschillende rally’s gereden en voor de Dakar heeft ze Dmytro Tsyro naast zich als navigator.

Roger Grouwels rijdt met Maurice van Weersch aan zijn zijde. De Limburger heeft verschillende avonturen in de autosport beleefd, maar de Dakar Rally is zijn eerste grote uitdaging in de woestijn.

Startnummer Coureur / Navigator Auto 323 Mercé Martí / Lisette Bakker 327 Anja van Loon / Dmytro Tsyro 340 Hans Weijs / Tim Rietveld 343 Roger Grouwels / Maurice van Weersch

Nederlandse deelnemers in Dakar 2023 in de T4-klasse

De T4-klasse zijn dus de meer standaard SSV’s. In deze klasse drie deelnemers die afgelopen editie ook aan de start stonden van de Dakar. Paul Spierings is een ervaren deelnemer, hij reed de Dakar ook al een aantal keer op de motor. Voor Gert-Jan van der Valk is het zijn derde deelname. In de voorgaande keren haalde hij de finish niet. In 2021 haalde hij het niet door technische problemen, in 2022 vloog hij eruit na een spectaculaire crash. Jeffrey Otten keert ook terug. Hij eindigde afgelopen jaar op de 27ste plaats in de T4-klasse en doet in januari een nieuwe poging om hoge ogen te gooien.

Startnummer Coureur / Navigator Auto 421 Paul Spierings / Jan Pieter van der Stelt 440 Gert-Jan van der Valk / Branco de Lange 469 Jeffrey Otten / Marco Bouman

Nederlandse deelnemers in Dakar 2023 bij de motoren

Bij de motoren slechts twee Nederlandse deelnemers, maar wel een bekende naam: Mirjam Pol gaat op voor haar tiende deelname in de Dakar Rally. Afgelopen jaar was ze nog de beste dame in het klassement bij de motoren, een doel dat ze zichzelf ook voor dit jaar gesteld heeft. Wesley Aaldering is de Nederlandse debutant bij de motoren. De voormalig enduro-rijder was afgelopen jaar al met HT Rally Raid mee als monteur en staat nu zelf aan de start.

Startnummer Rijder Merk 44 Mirjam Pol Husqvarna 120 Wesley Aaldering Husqvarna