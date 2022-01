Sunderland wint achtste Dakar-etappe en herovert koppositie

Het is een repeterend thema bij de motoren: zij die de sporen moeten zoeken, verliezen veel tijd. De daaropvolgende dag starten ze vanuit een relatief lage positie en kunnen ze meer bouwen op de sporen die voor hen al gemaakt zijn. Maandag was een typisch voorbeeld van zo’n etappe in de Dakar Rally. Jose Ignacio Cornejo Florimo moest de proef openen en betaalde daarvoor de prijs in de vorm van een achterstand van ruim 17 minuten. Sam Sunderland begon met KTM-rijder Matthias Walkner veel later aan de etappe en dat betaalde zich uit. Sunderland was op elk tussenpunt de snelste gedurende de 395 kilometer lange klassementsproef.

Aan de finish klokte hij na 3 uur, 48 minuten en 2 seconden af. Dat was goed voor de overwinning in de etappe, zijn eerste van de rally. Hij staat daarmee alweer aan de leiding van het klassement. Sunderland had aan de meet een voorsprong van 2.53 minuten op Pablo Quintanilla, Matthias Walkner kon het tempo van Sunderland overigens niet volgen. Hij moest ook vanuit de ‘achterhoede’ van de RallyGP-rijders komen en werd derde op 4.11 minuten van zijn oud-teamgenoot. Ricky Brabec begon redelijk in de voorhoede, hij werd vierde voor Mason Klein. De jonge Amerikaan is nog amper op een fout te betrappen geweest deze Dakar Rally, ook nu stond hij er weer uitstekend bij.

Toby Price tikte aan met een achterstand van 8.39 minuten en was daarmee nipt sneller dan Luciano Benavides en Joaquim Rodrigues. Adrien van Beveren werd negende op 10.21 minuten achterstand van Sunderland en is daarmee de leiding in het klassement alweer kwijt. De Fransman stond de afgelopen jaren te boek als een brokkenpiloot, maar heeft zich voorgenomen in deze rally geen risico’s te nemen en heelhuids de finish te bereiken. Op welke positie dat gebeurt, daar heeft Van Beveren maling aan. Voorlopig staat hij derde in het klassement en is het ongemeen spannend aan het front.

Ook Quintanilla heeft de aansluiting gevonden bij het podium. Daarmee staan de eerste vier coureurs nu binnen zes minuten van elkaar met nog vier etappes te gaan.

Uitslag etappe 8 Dakar 2022 - motoren

Pos. Naam Merk Tijd Verschil 1 SUNDERLAND SAM KTM 03:48:02 2 QUINTANILLA PABLO HONDA 03:50:55 +00:02:53 3 WALKNER MATTHIAS KTM 03:52:13 +00:04:11 4 BRABEC RICKY HONDA 03:54:46 +00:06:44 5 KLEIN MASON KTM 03:56:10 +00:08:08 6 PRICE TOBY KTM 03:56:41 +00:08:39 7 BENAVIDES LUCIANO HUSQVARNA 03:57:34 +00:09:32 8 RODRIGUES JOAQUIM HERO 03:58:00 +00:09:58 9 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 03:58:23 +00:10:21 10 BARREDA BORT JOAN HONDA 03:59:45 +00:11:43

Klassement na etappe 8 Dakar 2022 - motoren

Pos. Naam Merk Tijd Verschil 1 SUNDERLAND SAM KTM 27:38:42 2 WALKNER MATTHIAS KTM 27:42:27 +00:03:45 3 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 27:43:25 +00:04:43 4 QUINTANILLA PABLO HONDA 27:44:12 +00:05:30 5 BARREDA BORT JOAN HONDA 27:53:20 +00:14:38 6 BENAVIDES KEVIN KTM 27:53:29 +00:14:47 7 SANTOLINO LORENZO SHERCO FACTORY 27:59:51 +00:21:09 8 SVITKO STEFAN KTM 28:05:33 +00:26:51 9 PRICE TOBY KTM 28:11:12 +00:32:30 10 KLEIN MASON KTM 28:14:08 +00:35:26