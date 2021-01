Benavides eindwinnaar van Dakar 2021, Brabec wint slotrit

Er stond de deelnemers vrijdag nog een lastige laatste proef over 202 kilometer te wachten. Waar de Dakar Rally voorheen nog wel eens een rondje om de kerk reed op de laatste dag, was dat dit jaar dus anders. Sam Sunderland deed donderdag uitstekende zaken met de overwinning en de tijdwinst, maar het was opnieuw nadelig bij het openen van de etappe. Sunderland verloor in de eerste 100 kilometer van de etappe al behoorlijk wat tijd en al vrij snel was duidelijk dat hij genoegen moesten nemen met de derde plaats in het klassement.

Dat kwam onder meer door het feit dat Benavides en Brabec in de laatste rit nog de aanval kozen. Brabec was op beide tussenpunten de snelste, maar de marge op zijn teamgenoot was klein. Sunderland was op dat moment al teruggevallen in de schoot van de achtervolgers. Benavides reed derhalve ook fysiek aan de leiding en doorstond de laatste test met succes. Na 2 uur, 19 minuten en 19 seconden was de Argentijn er vanaf en kon hij afwachten wat Brabec zou doen.

De Amerikaan pakte bij de beide tussenpunten maar minimaal voorsprong op Benavides en kon ook in de laatste vijftig kilometer nog weinig veranderen aan de eindzege van zijn teamgenoot. Brabec won nog wel de etappe met een voorsprong van 2.17 minuten op Benavides, maar daarmee bleef het verschil in het klassement voldoende. Het verschil tussen Benavides en Brabec in het klassement is daarmee 4.56 minuten. Sam Sunderland kwam fysiek als derde aan de finish, maar verloor dertien minuten en zou daarmee buiten de top-tien in de daguitslag vallen. Wel heeft hij de derde plaats in het eindklassement veiliggesteld.

Matthias Walkner pakte de derde plaats in de twaalfde etappe, hij eindigde op 4.13 minuten. De winstkansen van de Oostenrijker waren al vroeg in de rally verdwenen nadat hij in de woestijn een koppeling moest wisselen. Daniel Sanders kwam als vijfde aan de finish en was de beste rookie van de Dakar. Hij is in het eindklassement op de vierde plaats geëindigd.

Grote tegenslag was er in de slotrit voor Adrien van Beveren. De Yamaha-coureur was onderweg naar een achtste plaats in het klassement, maar viel al vroeg in de etappe stil met technische problemen. De rijder, die vorig jaar al overwoog om te stoppen, is nu voor de vierde maal op rij uitgevallen. Daarmee heeft geen van de Yamaha-fabrieksrijders de finish van de Dakar gehaald.

Wie is Dakar-winnaar Kevin Benavides?

Kevin Benavides is een 32-jarige motorcoureur uit Argentinië die voorheen naam maakte in enduro, maar sinds 2015 komt hij uit in de rallysport. In zijn debuutjaar schreef hij enkele Zuid-Amerikaanse rally-raids op zijn naam en viel zodoende op bij Honda. Hij debuteerde in 2016 in de Dakar en werd een seizoen later naar het fabrieksteam gehaald. Hij kwam in 2017 overigens niet in actie door een blessure. In 2018 keerde de Argentijn terug in de Dakar en dat deed hij met succes. Hij won een etappe en werd tweede in het eindklassement. Dat kon hij de volgende jaren niet herhalen, tot dit jaar. Halverwege de rally kreeg Benavides een van zijn weinige tegenslagen te verwerken. Bij een behoorlijke crash in etappe 5 brak hij z’n neus, maar dat belemmerde hem niet in het rijden. Hij kon zijn weg vervolgen. Hij schreef vervolgens twee etappes op zijn naam en kwam in de tiende etappe aan de leiding in het klassement. Vrijdag besliste Benavides de strijd in zijn voordeel in de 43ste Dakar Rally.

Uitslag van de twaalfde etappe Dakar 2021 – Motoren

Eindklassement Dakar 2021 – Motoren

