Viazovich wint proloog bij de trucks, Van den Heuvel vijfde

Viazovich deed zaterdag 6 minuten en 38 seconden over de proloog waarmee hij de overwinning pakte. Vishneuski was een seconde langzamer en dat was goed voor de tweede plaats. De ervaren Martin Macik werd derde op drie seconden. De eerste Kamaz in de strijd was Anton Shibalov.

Maurik van den Heuvel was de beste Nederlander in koers. Hij eindigde op acht seconden van Viazovich als vijfde en hield daarmee Ales Loprais nipt achter zich. Voor Van den Heuvel was het de vuurdoop van de nieuwe vrachtwagen, die speciaal voor de Dakar gebouwd werd.

Gert Huzink is goed aan de Dakar begonnen. Hij werd zevende op veertien seconden. Teamgenoot Pascal de Baar eindigde eveneens in de top-tien, hij werd negende op 22 seconden van Viazovich. Martin van den Brink gaf toch al wat meer toe. Hij eindigde op 39 seconden van Viazovich op de dertiende plaats, nipt voor William de Groot. De fruithandelaar uit de Betuwe gaf een minuut toe.

Richard de Groot eindigde net achter Kamaz-rijder Mardeev als zestiende, debutant William van Groningen opende met de twintigste tijd. Alexander Koot werd 26ste. Debutant Mitchel van den Brink was de laatste Nederlander in de wedstrijd, hij eindigde op de 31ste plaats.