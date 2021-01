Brabec bijt spits af met snelste tijd in proloog Dakar Rally

Om de startvolgorde voor de eerste echte etappe te bepalen had de organisatie een korte proef uitgezet. Dat is belangrijk omdat alle deelnemers dan een 'veilige' startplek hebben en dat de onderlinge verhoudingen meteen duidelijk zijn. Over een afstand van elf kilometer konden deelnemers hun eerste competitieve meters van dit jaar rijden.

De winnaar van vorig jaar, Brabec, deed 6.01 minuten over het proefje. Hij was zes seconden sneller dan Barrreda. Daniel Sanders uit Australië werd derde voor Ross Branch en de Duitser Sebastian Bühler.

De beide Nederlandse deelnemers bij de motoren volbrachten de proloog zonder problemen. Paul Spierings deed het in 7.08 minuten, Olaf Harmsen rondde de special af met een tijd van 9.50 minuten.

Bij de quads was de Fransman Alexandre Giroud de snelste. Hij deed iets meer dan zeven minuten over de elf kilometer lange special.

Na de korte proloog staat vandaag de officiële showstart nog op het programma. Zondag begint de Dakar Rally echt met een proef van 277 kilometer, die de deelnemers naar Bisha brengt.