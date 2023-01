De broers Coronel gingen goed van start – helemaal achteraan, blij dat ze überhaupt nog mochten en konden starten. Maar al na 100 kilometer in de 346 kilometer lange wedstrijdproef begon de motor slecht te lopen en verloor de auto vermogen. “Ergens onderweg is de uitlaat eraf gevallen”, vertelt Tom. “We hadden nog maar de helft van het vermogen.”

Heftige koprol voor Tim en Tom Coronel: Broers Coronel rollen meerdere keren: “Er kwam geen einde aan”

Dat bleek nog maar het begin van een dag vol ellende. “Rechtsvoor brak de schokbreker af. Die schoot dwars door de motorkap heen en door de waterleiding van de koeling van de motor. Ik heb die leiding provisorisch gerepareerd en Tim heeft de shock van rechtsachter naar rechtsvoor overgeplaatst. Daarmee konden we wel door, maar we moesten wel steeds onderweg vragen om water en koelvloeistof bij andere deelnemers.” En nog was het niet gedaan, want na 20 kilometer vloog het rechter voorwiel eraf. “Vermoedelijk zijn we in de haast vergeten de moeren goed aan te draaien”, dacht Tom. “Door de wrijving en de kracht waren de wielbouten verrot, dus we hebben de bouten van de reservewielen gehaald om erop te zetten.”

“Zonder die mannen hadden we het niet gehaald”

Tim en Tom hadden het benodigde gereedschap niet bij zich, maar Ad Hofmans, van Team De Groot, had dat wel. “Die hebben ons geholpen en zijn met de truck 95 kilometer, tot de finish, achter ons blijven rijden om te helpen. Zonder die mannen hadden we het niet gehaald.” In het pikkedonker was het nog best spannend in de duinen, met alleen een kompaskoers. “Het deed me denken aan de Dakar van 2017”, zegt Tom, met een brok in de keel. “Toen hadden we zoveel shit en hebben we toch elke keer de finish gehaald. Dat is zo’n vet gevoel.”

Door de opeenvolgende gebeurtenissen was er van ritme weinig sprake meer. “Het was een slagveld onderweg”, zag Tim. “Met opnieuw heel mooie landschappen, maar we hebben er niet echt van kunnen genieten. Ik ben gewoon blij dat we de finish weer hebben gehaald en dat er nu een rustdag is.” Vooral de Century is daar echt wel aan toe, weten Tim en Tom. “Na die koprol flikkert gewoon alles eraf. Dat is toch vervolgschade die we door tijdgebrek niet hebben kunnen voorkomen. Dus de rustdag is zeer welkom.”

