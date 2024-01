"Sorry", trapt Tim Coronel af na de proloog van 27 kilometer. Tim nam plaats achter het stuur van de Centurion Racing-auto en was ruim vijf minuten langzamer dan Mattias Ekström in de Audi. Daar was dus wel een reden voor. "Een foutje, we hadden iets scherper moeten zijn", geeft hij toe. Wel was Tim te spreken over de proef zelf, die hij omschrijft als 'mooi' en 'heel vet'. "Het zand was lekker gelijk en het was lekker mul. We hadden een goede gang erin zitten en alles verliep super, tot kilometer 22. Daar moesten we dus even terug, het is wat het is. Als dat de Dakar is voor dit jaar, dan hebben we die maar vast gehad."

Broer Tom was in deze voorbereiding op de eerste etappe van de Dakar Rally navigator en moest na de proloog het boetekleed aantrekken voor een navigatiefout. "We moesten direct na een waypoint haaks linksaf, maar die zag ik dus niet in het roadbook", legt Tom Coronel uit. "Ik zei tegen Tim dat we een kilometer rechtdoor moesten en daar zei ik dat er iets niet klopte. We hadden het dus wel snel door, maar het is wel zonde op zo’n korte proef. We hebben daarmee, denk ik, een goede twee minuten verloren. Dat is niet belangrijk voor het klassement, maar wel voor de startpositie van morgen", bekijkt hij het van de positieve kant.

De proloog telt inderdaad niet mee voor de Dakar-klassering, maar was wel bepalend voor de startvolgorde voor de eerste echte etappe van de zware rallyproef in Saudi-Arabië. Die eerste etappe begint zaterdag in Al Ula, de locatie van de proloog, en stuurt het bivak over een afstand van 541 kilometer - waarvan 414 kilometer op snelheid - naar Al Henakiyah. Dit is onbekend terrein voor de deelnemers, aangezien de Dakar dit gebied voor het eerst in de geschiedenis aandoet. Deze editie van de Dakar Rally belooft al een uitdagende te worden, zoals de directeur van de rally zelf al toegaf. Toch houdt Tom Coronel de moed er in ieder geval in, ondanks de niet perfect verlopen proloog. "De auto gaf geen krimp en voelde heel goed aan. Het bandenmanagement, het rijden en alles mechanisch hadden we gewoon volledig onder controle", besluit Coronel.