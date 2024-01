Met een stabiele eerste week in de Dakar Rally en een welverdiende rustdag achter de rug begon op zondag ook voor de broers Tim en Tom Coronel de tweede week. De rijders kenden een prima dag en klommen weer verder in het klassement. Ondertussen staan de twee nog maar net buiten de top-twintig. Een knappe prestatie, wat door de zware dag nog knapper is. "Ik had verwacht dat ze wel wat liever zouden zijn zo na de rustdag", begint Tim Coronel na afloop van de moeilijke dag. "Ze gingen er meteen weer vol gas in, maar ook de proef had weer alles. Duinen, stenen, navigatie en de wadi's."

De dag werd een serieuze beproeving voor Tom, die in de Dakar de navigator is. Volgens zijn iets oudere tweelingbroer Tim deed hij dat uitstekend. "De navigatie was belangrijk en goed, anders waren we nog niet aan de finish. Dus we zijn daar blij mee en dat we weer een beetje naar voren zijn gekomen", sluit Tim af. Tom bevestigt dat navigeren het belangrijkste onderdeel van de dag was, zeker gezien het feit dat ook voor het donker thuiskomen daardoor net lukte. "We hadden ingeschat dat we misschien net in het donker binnen zouden komen, maar het ging net goed. De navigatie was moeilijk, er zaten weer tricky puntjes in."

Het parcours was loodzwaar. De deelnemers werden over allemaal verschillende ondergronden gestuurd. Dat het zo'n zware dag zou worden, hadden de broers absoluut niet gedacht. "Het was een van de zwaarste etappes, na die 48-uursetappe. Ook weer met grote duinen, maar we hebben geen problemen en geen lekke banden gehad en geen fouten gemaakt. Dus het was een zware, maar goede dag voor ons." Door de foutloze dag is de combinatie naar de 22e plek in het algemeen klassement gesprongen. Het doel van de twintigste plek is serieus in zicht.

Op het moment van schrijven is de tweeling met de Century onderweg voor de achtste etappe van deze Dakar Rally. Opnieuw krijgen zij een lastig parcours voor de kiezen. De special stage van meer dan 450 kilometer leidt de Huizenaren via duinen, zand en een lang gedeelte op geasfalteerde weg van startplek Al Duwadimi naar finishlocatie Ha'il.