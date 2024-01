Coronel-broers maken sprong in klassement Dakar: "Mooie dag"

Voor Tim en Tom Coronel zijn de eerste twee echte etappes van de Dakar Rally goed verlopen. Zaterdag vlogen de broers uit Naarden al het ene na de andere renstal voorbij, in de etappe van zondag ging het nog een stapje beter. Uiteindelijk staat er een 35e tijd achter hun naam. Met iets meer geluk is meer in het vervolg van de Dakar mogelijk, zeker gezien de late starttijd die nog altijd achter hun naam staat. "Het was weer een stoffige, we moesten veel achter mensen aan rijden op de snelle paden", noemt Tom na afloop van de tweede etappe in het bivak. "We hebben dan wel iets meer snelheid en als de wind goed staat komen we ook dichterbij. Maar dan ga je de hoek om en heb je de wind weer op de kop en rij je veel door het stof en moet je van het gas af." Desondanks lukte het de broers goed om terrein goed te maken en zijn ze de beste Nederlanders in het klassement. "We halen steeds wat mensen in en gaan plekje voor plekje naar voren."

Hoewel veel coureurs de mist in gingen, vond de jongste van de twee broers het een eenvoudige etappe om te navigeren. "Het was best makkelijk", begint de rijder, die wel moet toegeven dat een navigatiefoutje er wel insloop. "Bij een waypoint moesten we even draaien. Een groepje motorrijders ging naar links, wij volgden, maar dat klopte niet dus zijn we meteen gedraaid. Zo hebben we heel dat clubje motoren ingehaald, dus dat ging super."

Ook Tim geeft toe dat de startpositie voor de etappes nog niet helemaal naar wens is. "We wisten natuurlijk na eergisteren dat we het een paar dagen zwaar zouden hebben", aldus de oudste van de twee. "Maar het was wel een mooie dag, met hele mooie duinen en daarna wat technischer. Daar moesten we even wakker worden en dat waren we ook gelijk. Ook een mooie omgeving met veel jumps. De auto gaat heel goed, [we hebben] geen problemen. Dus ik kan zeggen dat we er lekker in beginnen te komen en beginnen te genieten."