Coronel-broers maken bizarre Dakar-etappe mee: "Echt een moeilijke dag"

Nadat op zondag de gebroeders Coronel een grote stap hadden gezet in het klassement begonnen Tim en Tom vol goede moed aan de etappe van maandag. Het liep echter anders dan werd gehoopt. De eerste zes kilometer begonnen aardig, maar daarna begon de malaise. Bij kilometer zeven ging de eerste band aan gort, om na honderd kilometer de tweede reserveband op de Century te moeten monteren. Daarmee was het duo na nog geen kwart van de etappe door de banden heen. Rustig doorrijden was het devies, maar daar kwam buiten de schuld van de tweeling verandering in. Met nog 27 kilometer op de teller gebeurde er iets bizars. "Plots komt er een motorrijder tegengesteld en die klapt vol op de motorkap", legt Tim Coronel na afloop van de etappe uit. "We zijn meteen gestopt, maar hij voelde zich goed."

Bij het servicepunt bleek echter dat de coureur in kwestie wel een serieuze blessure heeft opgelopen. "We zijn daar gelijk even gaan kijken en hij heeft een gebroken been. Dat was wel even schrikken hoor, maar gelukkig is de motorrijder verder oké", vertelt Tim, de oudere van de twee. Het paste wel in de dag van de broers, want ook de Century begon na verloop van de etappe kuren te vertonen. "Er was sowieso iets aan de hand bij de achterkant bij de versnellingsbak, maar de jongens hebben dat al gerepareerd." Dat betekende niet voor de monteurs dat het tijd was om te rusten, want door de aanrijding met de motorcoureur was ook de voorkant zwaar beschadigd. "De voorruit is kapot en we hebben vandaag maar twee uurtjes [reparatietijd]. Het was dus een echt moeilijke dag vandaag." Ondanks alle tegenslagen wisten de rijders uit Huizen wel de 35e plaats te behouden.

Helemaal een dramadag was het niet, want er viel genoeg te genieten onderweg vertelt Tom Coronel. "Het was echt een gave proef. Er zaten een paar dikke duinen in, echt recht omhoog", die duinen werden niet altijd in een keer bedwongen. "We moesten een paar keer terug om even te draaien. Het was een gevarieerd parcours en sommige duinen waren bijna niet te nemen, maar dat ging allemaal goed."

Aan de andere kant van het Coronel Dakar Team was de dag nog slechter. Na een vroege crash moesten Michel Kremer en Thomas de Bois met de helikopter naar het ziekenhuis worden gevlogen, waardoor hun rally er na vier dagen al op zit. Gelukkig lijken de verwondingen mee te vallen.