Cornejo wint negende etappe, Walkner aan kop in klassement

De 287 kilometer lange proef met start en finish werd op voorhand al door wedstrijdleider David Castera omschreven als een overgangsrit, die bedoeld was om de achterblijvers van de voorgaande dagen kans te geven weer aan te sluiten. Bij de motoren specifiek en in de Dakar over het algemeen was dit eigenlijk amper nodig, waardoor het vooral een moment was om even op adem te komen. De proef met start en finish in Wadi Ad-Dawasir bevatte wel enkele verrassingen, maar zal de geschiedenisboeken bereiken als een van de makkelijkere proeven van deze Dakar.

Desondanks blijft openen in de etappes een kostbare bezigheid, merkte klassementsleider Sam Sunderland. De dagwinnaar van maandag verloor toch weer wat tijd, maar hield de schade redelijk beperkt. Hij kwam op acht minuten van de uiteindelijke etappewinnaar aan de finish en verloor daarmee de leiding in het klassement. De dagzege was voor Jose Ignacio Cornejo Florimo, die zondag de zevende etappe ook al op zijn naam schreef. De Chileen speelde een secondenspel met Kevin Benavides en Ricky Brabec, maar sloeg in de slotfase toe. Cornejo bouwde zijn marge uit naar een ruime minuut. Benavides bleef op zijn beurt oud-teamgenoot Brabec net voor en werd tweede. Matthias Walkner eindigde op 2.06 minuten, maar is wel de nieuwe klassementsleider. Hij won bijna zes minuten op Sunderland en heeft daarmee de leiding in de wedstrijd overgenomen.

Joan Barreda werd vijfde en zag zijn achterstand in het klassement andermaal kleiner worden. Barreda staat nu in het klassement ook op de vijfde plek en volgt op slechts tien minuten. Andrew Short eindigde op de zesde plaats in de negende etappe voor Luciano Benavides en Pablo Quintanilla. Adrien van Beveren, derde in het klassement, werd negende op 5.04 minuten. Maciej Giemza uit Polen maakte de top-tien compleet.

Sam Sunderland moest uiteindelijk genoegen nemen met de veertiende plaats.

