Dakar-leider Sainz voorzichtig: "Moeten foutloos door rally komen"

Na een stabiele eerste week in de Dakar Rally van 2024 staat Carlos Sainz sr. met twintig minuten voorsprong in het klassement op de eerste positie. De Spaanse coureur heeft eigenlijk geen zwak moment meegemaakt. Een blik op de uitslagen van de eerste zes etappes laat zien dat het constante rijden van de Audi-man de sleutel tot succes is, want in geen enkele etappe was hij de snelste. Desondanks staat de 61-jarige Madrileen twintig minuten voor op Mattias Ekström. Na afloop van de slopende marathonetappe van 48 uur vertelt de routinier aan onder andere Motorsport.com hoe hij de openingsweek heeft beleefd.

Photo by: A.S.O. #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr

"Het was een zware etappe, maar we hebben het overleefd", verklaart een vermoeide Sainz sr. in het bivak nadat de coureur bijna twee volle dagen in het Empty Quarter de duinen had bedwongen. "We hebben de rustdag als leider in het klassement gehaald, wat laat zien dat we een gebalanceerde eerste week hebben gehad. Vanaf nu is het een kwestie van op dezelfde voet door blijven gaan. We beginnen de dag nederig en proberen de dagen zonder problemen door te komen. Dan zullen we wel zien waar we uitkomen." In de 48-uursetappe noteerde de Spanjaard de tweede tijd nadat hij de eerste dag van de tweedaagse als snelste afsloot. Prodrive-coureur Sébastien Loeb was uiteindelijk met een sterk eindschot de betere.

Waar Sainz constant reed, daar kwamen concurrenten als Nasser Al-Attiyah en Yazeed Al-Rajhi in de openingsweek van de Dakar wel in grote problemen. Titelverdediger Al-Attiyah verslikte zich in het slotstuk van de 48-uursetappe, zijn Prodrive had een ernstig technisch mankement. De Qatarees verloor daar zoveel tijd dat een volgende overwinning in de Dakar onhaalbaar lijkt. Yazeed Al-Rajhi stond tot aan de start van de zesde special stage fier aan kop in het autoklassement, maar na een koprol in de openingsfase van die etappe is de droom van het winnen van de roemruchte rally uiteen gespat.