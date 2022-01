Sainz wint voorlaatste etappe, leiding Al-Attiyah niet in gevaar

Op de voorlaatste dag ven de 44ste Dakar Rally werden de deelnemers getrakteerd op een van de zwaarste klassementsproeven van deze editie. Op het menu stond een special van 346 kilometer ten noorden van Bisha, waarin de deelnemers vooral werden getrakteerd op een flinke dosis zware zandduinen.

De voorlaatste etappe werd door Sébastian Loeb aangegrepen om nog een keer de aanval te openen op klassementsleider Nasser Al-Attiyah. De Fransman reed opnieuw een sterke etappe met de BRX Hunter, wat aan de finish goed genoeg bleek voor een tweede tijd in de dagklassering. Alleen Carlos Sainz was donderdag een maatje te groot, wat de Spanjaard zijn tweede etappezege van deze rally opleverde en zijn 41ste dagsucces in de Dakar Rally in totaal. Met een tijd van 3 uur, 29 minuten en 32 seconden sneed El Matador het snelst van iedereen door het mulle zand, wat Audi alweer de vierde etappezege opleverde in de allereerste rally van de hybride RS Q e-tron.

Al-Attiyah heeft vierde eindzege voor het oprapen

Ondanks de sterke tijd van Loeb liep de Fransman in het algemeen klassement maar nauwelijks in op leider Nasser Al-Attiyah. Met een achtste tijd leverde de Toyota-rijder weliswaar vier minuten in van zijn voorsprong, maar hij heeft vrijdag in de allerlaatste klassementsproef over 164 kilometer alsnog een comfortabele marge van 28 minuten om zijn vierde Dakar-eindzege veilig te stellen.

De derde tijd in de daguitslag ging naar de Toyota van Lucio Alvarez, gevolgd door Mattias Ekström (Audi) en Nani Roma (Prodrive). Giniel de Villiers klokte de zesde tijd met zijn Toyota, terwijl Stéphane Peterhansel – de etappewinnaar van woensdag – er met een zevende plaats voor zorgde dat Audi opnieuw met alle drie de auto’s in de top-tien eindigde. Die top-tien werd achter Al-Attiyah compleet gemaakt door Orlando Terranova en Mathieu Serradori.

Ten Brinke net buiten de top-tien

Bernhard ten Brinke kwam een minuutje tekort voor een plek bij de beste tien en klokte met zijn Toyota Hilux de elfde tijd. Hij was drie minuten sneller dan stalgenoot Yazeed Al Rajhi, die daarmee zijn derde plek in het algemeen klassement met succes verdedigde. De Arabier verdedigt vrijdag een klein half uur voorsprong op Orlando Terranova in de strijd om het laatste plekje op het Dakar-podium in Jeddah.

Uitslag auto's - Etappe 11

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. SPA Carlos Sainz Audi 03:29:32 2. FRA Sébastien Loeb Prodrive +02m21s 3. ARG Lucio Alvarez Toyota +03m10s 4. ZWE Mattias Ekström Audi +03m53s 5. SPA Nani Roma Prodrive +04m10s 6. ZAF Giniel de Villiers Toyota +05m11s 7. FRA Stéphane Peterhansel Audi +05m54s 8. QAT Nasser Al-Attiyah Toyota +06m42s 9. ARG Orlando Terranova Prodrive +07m53s 10. FRA Mathieu Serradori Century +10m38s - 11. NED Bernhard ten Brinke Toyota +11m40s - NED Maik Willems Toyota + - NED Henri van Steenbergen Rally Raid UK +