Een paar dagen voordat de Dakar van 2024 van start gaat, knettert het tussen Audi en titelverdediger Nasser Al-Attiyah. De Qatarees liet zich in niet misverstane woorden uit over zijn verwachtingen van de Duitse autofabrikant, hij denkt zelfs dat ze binnen drie dagen al uitgeschakeld zijn. In een persbijeenkomst voorafgaand aan de rally laat Audi-coureur Carlos Sainz sr. aan onder andere Motorsport.com weten dat hij de woorden van zijn concurrent heeft gehoord, maar dat hij er niet al te veel waarde aan hecht. "Hij mag dit soort dingen denken", laat de vader van de Formule 1-coureur met dezelfde naam weten.

Het is voor Sainz de zeventiende keer dat hij aan de start van de Dakar verschijnt en vier keer mocht de geroutineerde Spaanse coureur de Touareg Trophy mee naar huis nemen. Hoewel Al-Attiyah dus niet verwacht dat Audi een gooi naar de winst kan doen, denkt Sainz stiekem aan een vijfde zege. "Ik visualiseer dat en dromen mag altijd. Ik ben me veel aan het inbeelden", noemt de 61-jarige rijder. "Ik droom van een goede race en een goede rally. Ik visualiseer nu al een beetje hoe een goede dag tijdens de proloog eruit ziet." Volgens Sainz is de proloog al een belangrijke eerste graadmeter. "Je kiest een strategie en hoe het dan [tijdens de proloog] zich ontvouwt laat zien hoe we dat in de rest van de rally gaan doen", noemt de coureur. De Spanjaard hoopt dan ook dat hij zich in de proloog direct een goede uitgangspositie verschaft: "Je maakt een film voordat de race begonnen is waarin je tot het einde van de rally voor de winst mee kan doen."

Sainz erkent wel dat het een enorme uitdaging gaat worden. "Toyota heeft volgens mij goede coureurs. En als je Nasser mixt met Prodrive - dat vorig jaar volgens mij zes etappes met Sébastien Loeb won - dan is dat een goede mix. Ze hebben zich flink versterkt", noemt de Madrileen. Ook Ford ontbreekt niet op het lijstje, al staan zij zeker niet bovenaan bij de favorieten voor Sainz. "Hun auto is een evolutie van de eerste. Vorig jaar zullen we ze echt gaan zien, want van wat ik dit jaar gezien heb, verwacht ik niet dat ze competitief zijn. Maar alles kan in Dakar."