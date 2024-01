De eerste dagen in de Dakar Rally bij de auto's zijn zeer enerverend verlopen. Zo won Guillaume de Mevius verrassend een etappe en was er in het bivak veel gedoe tussen de routiniers Carlos Sainz sr. en Nasser Al-Attiyah. Laatstgenoemde rijder betichtte Sainz sr. ervan te liegen over de problemen die de coureur in de eerste etappe had. Het leverde een rel op, maar volgens Audi-man Sainz is er geen sprake van spanningen. "We zijn al heel lang goede vrienden. We zijn teamgenoten geweest bij Volkswagen en rijden al heel, heel lang samen de Dakar", verklaart de Spanjaard in gesprek met onder andere Motorsport.com.

Ook Al-Attiyah is een dag na zijn harde woorden een stuk kalmer over de situatie tussen hem en zijn Spaanse concurrent en looft zelfs de meervoudig Dakar-winnaar. "Ik keek al naar hem toen hij in het WRC met een Toyota racete", herinnert de 53-jarige Qatarees zich. "Hij won het kampioenschap, nog voordat ik begon met rally rijden. Dat was fantastisch. Hij reed in een Celica en iedereen zei dat het onmogelijk was om kampioen te worden." In de Dakar Rally kwamen de twee kemphanen elkaar voor het eerst tegen en toen keek de Prodrive-coureur tegen de Spanjaard op. "Ik zag hem in 2006 en wilde toen al teamgenoten met hem worden. In 2010 was ik dat ineens."

Terugblikkend op die tijd, kan Al-Attiyah alleen maar mooie herinneringen opnoemen. "Ik heb daar erg van genoten, zelfs wanneer we veel met elkaar in gevecht waren. Als we niet aan de finish kwamen, schudden we elkaar de hand en vroegen we aan elkaar wat er aan de hand was of hoeveel lekke banden we opliepen", aldus de vijfvoudig winnaar van de Touareg Trophy. "Ik had wel een doel: hem verslaan. Hij zorgde ervoor dat ik het volgende niveau wilde bereiken. In 2010 won hij, in 2011 lukte mij dat. Daarna scheidden onze wegen en won hij er nog drie en ik nog vier. Wat wij laten zien is heel erg indrukwekkend."