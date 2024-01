Na de negende etappe in de Dakar Rally leek er geen vuiltje aan de lucht voor klassementsleider Carlos Sainz sr. De routinier stond in het klassement ver voor op de concurrentie, maar na het verliezen van zeven minuten in de tiende special stage staat nummer twee Sébastien Loeb op nog iets meer dan dertien minuten. Met nog twee etappes te gaan is er dus nog niets beslist, waardoor het nog ongemeen spannend is. Sainz had onderweg veel lekke banden en moest zelfs geholpen worden door teamgenoot Mattias Ekström. Deed de Zweed dat niet, dan was de koppositie in het geding gekomen. Na afloop van de special stage rondom Al-Ula steekt Sainz sr. zijn frustraties tegenover onder andere Motorsport.com niet onder stoelen of banken. "Het was een route met veel stenen, meer dan we hadden verwacht. Ik haalde Loeb [in het begin] rustig in en reden zonder risico's te nemen, maar kregen toch drie lekke banden", vertelt de teleurgestelde Spanjaard.

Aan boord van een Dakar-auto zitten twee reservebanden, dus het was voor Sainz van belang dat Ekström hem de helpende hand toestak. "We moesten op Mattias wachten voor de laatste band. Je weet gewoon niet meer wat je moet doen. Als we langzaam reden kregen we een lekke band, als we snel reden ook. We wisten gewoon echt niet meer wat we moesten", verklaart de Audi-coureur, die ondanks het tijdverlies nog altijd op weg is naar zijn vijfde Dakar-titel. "Stel je voor dat je geen reservebanden hebt en je krijgt nog een lekke band. We hebben nog geprobeerd om het te repareren, maar dat was onmogelijk." Volgens de klassementsleider ging de meeste tijd verloren door het wachten op Ekström: "We moesten wel op hem wachten. Hij gaf ons zijn reservebanden."

Aan de finish viel uiteindelijk de schade met zeven minuten mee. Wat daarbij hielp, is dat Loeb ook te kampen had met lekke banden. "Ja, ik had verwacht dat we meer tijd hadden verloren. Op een gegeven moment stonden we zestien minuten achter", legt Sainz uit, die toegaf dat in de slotkilometers van de etappe de risico's wel werden genomen. "We gaven - ondanks dat we in het stof reden - vol gas."