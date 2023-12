Op 5 januari gaat Carlos Sainz senior naar alle waarschijnlijkheid aan zijn laatste Dakar Rally beginnen. De ondertussen 61-jarige Spanjaard reist wel vol vertrouwen naar Saudi-Arabië af. De coureur gelooft namelijk er heilig in dat Audi voor de komende editie een goede auto gebouwd heeft. "Het is zonder twijfel de beste Audi. Dat kan niet anders", vertelt een optimistische Sainz tijdens de presentatie van zijn team voor de 2024-editie bij het circuit van Jarama.

Audi heeft inderdaad niet stilgestaan. De Duitse fabrikant heeft alles op alles gezet op de RS Q e-tron waarmee Sainz aan de start staat optimaal voor te bereiden op de 2024-editie. "Vorig jaar gaf de ophanging ons nog wat hoofdpijn en na de rally wilden we een andere kant op en dat hebben we gedaan", vertelt de winnaar van vier Dakars. "Met de betere ophanging voelt de auto een stuk comfortabeler. Nu werken we aan de betrouwbaarheid van de auto, maar dit is zo'n complexe auto dat er altijd nieuwe dingen uitkomen, hoewel dit het derde jaar met de auto is." Een van de dingen waar Audi zich volgens Sainz op focuste was het aanbrengen van meer elektrische kracht. "Het was voor mij vorig jaar al duidelijk dat we aan de lage kant waren en toen gaven ze ons acht kilowatt extra. Dit jaar kregen we nog eens vijftien kilowatt extra."

Sainz legt uit waarom dat extra elektrische vermogen juist voor Audi belangrijk is. "Wij zijn honderd kilo zwaarder en dat wordt door het vermogen gecompenseerd. Het veld wordt daardoor wat gelijker. We hoeven dus ook niet meer de risico's te nemen om bij ze te blijven die we vorig jaar wel moesten nemen."

Zoals gezegd is het heel goed mogelijk dat Sainz sr. in Saudi-Arabië aan zijn laatste Dakar gaat beginnen. De routinier wil daar nog niet te veel over zeggen. "Het is goed mogelijk dat dit de laatste gaat worden, maar daar is nog geen beslissing over genomen", vertelt de 61-jarige rallylegende.

Winst mogelijk?

Voor Sainz is het grote doel om ook met Audi de overwinning in de roemruchte rally te pakken. Met Mini, Peugeot en Volkswagen is het hem al gelukt om de Dakar te winnen. "Ik geloof dat we dit jaar het hele Audi-team achter ons hebben staan. Drie jaar geleden voelde dit als een science-fictionfilm, maar we hebben hard gewerkt", vertelt de meervoudig WRC-kampioen. "We wonnen etappes en hopelijk kunnen we dit jaar tot het einde vechten."