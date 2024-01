Sainz jr viert Dakar-titel vader: "Maar vroeg hem niet mee te doen"

Na twee weken door de Arabische woestijn ploeteren is er een einde gekomen aan de Dakar Rally. Carlos Sainz sr. was bij de auto's het snelste en liet Guillaume de Mevius en Sébastien Loeb achter zich. Een knappe prestatie van de 61-jarige coureur, die zijn vierde Dakar-titel voor evenzoveel merken op zijn naam zette. Na de laatste etappe werd Sainz sr. in Yanbu verwelkomd door een hele groep vrienden en familie, onder wie zijn inmiddels beroemdere zoon Carlos junior.

De Formule 1-coureur laat aan onder andere Motorsport.com weten hoe trots hij is op de prestaties van zijn vader, al had hij liever gezien dat Sainz sr. thuis was gebleven. "Ik heb hem elke dag gevraagd om niet mee te doen aan de Dakar Rally, maar het is een endurancerace en hij vindt racen erg leuk. Hij had deze race erg veel te winnen en was slimmer dan de rest. Hij heeft de race gemanaged zoals hij alleen kan", verklaart de Ferrari-piloot.

Aan de finish was Sainz jr. ook direct lovend over de prestaties van zijn vader. Hij ziet in de overwinning een goed voorbeeld voor zijn Formule 1-seizoen. "2024 is voor de familie Sainz goed begonnen, nu moeten ze dit voortzetten", lachte de tweevoudig Grand Prix-winnaar. Hij zag aan de finish ook de trots in de ogen van zijn vader. "Je kan je niet voorstellen hoe trots hij is als vader, als man. Hij zag al zijn vrienden en iedereen die hem altijd aanmoedigen."

Sainz jr. weet dat de Dakar een heel andere race dan een Formule 1-race is en was daarom ook lovend over de manier waarop zijn vader de rally wist te bedwingen. "Het was een hele lange en zware Dakar, op verschillend terrein. Er waren zware etappes, met de nieuwe van 48 uur en ook nog een marathonetappe", legt de 29-jarige Madrileen uit. "In dit alles was hij de beste." Met name de timing van de momenten waarop zijn vader vooraan te vinden is, kan op lovende woorden rekenen van de Ferrari-coureur. "Tijdens de sleuteletappes stond hij vooraan, wat laat zien dat hij goed voorbereid en enorm gemotiveerd was. Deze Dakar heeft hij perfect uitgevoerd, dit was de slimste die ik ooit heb gezien. Hij deed het perfect, wat laat zien hoe ervaren hij is."