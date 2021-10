Sainz gaat meteen voor de zege in Dakar-debuut met Audi

Carlos Sainz maakt samen met Stéphane Peterhansel en Mattias Ekström deel uit van het driekoppige sterrenteam dat in januari de eer van Audi gaat vertegenwoordigen in de 2022-editie van de Dakar Rally. Het Duitse merk staat er aan de start met een revolutionaire hybride, die onlangs in Marokko voor het eerst werd onderworpen aan een serieus testprogramma in de woestijn. Hoewel er daar nog de nodige kinderziektes werden ontdekt aan de RS Q e-tron, heeft Sainz aan ambitie geen gebrek. Ondanks de gigantische uitdaging die Audi te wachten staat, mikt ‘El Matador’ meteen op het hoogst haalbare.

“Het project met MINI had een bepaalde houdbaarheidsdatum. Op mijn leeftijd had ik een project nodig dat verleidelijk genoeg was om er al mijn energie en motivatie in te stoppen. Dit project beschikt over alle ingrediënten”, motiveert Sainz zijn keuze voor het nieuwe Dakar-avontuur met Audi.

De Spanjaard deed zijn uitspraken tijdens een pr-evenement van Audi Spanje, waar ook Motorsport.com bij aanwezig was. De Spanjaard sprak er onder andere over zijn ambities voor de komende Dakar. Hoewel ook de auto’s van concurrenten Toyota en Prodrive nieuw zijn, is geen enkele fabrieksauto de komende editie zo revolutionair als de RS Q e-tron, die wordt aangedreven door twee MGU’s uit de Formule E, maar als range-extender ook een viercilinder turbomotor uit de DTM aan boord heeft. Het project lijkt op het eerste oog gericht op de lange termijn, maar Sainz wil er in januari meteen mee gaan scoren: “Het is onze ambitie om in het eerste jaar met deze auto meteen de rally te winnen. Zijn we dan een beetje gek? Misschien, maar we zijn ambitieus, en dat is het doel. Misschien dat we de doelen over drie maanden wel iets naar beneden bijstellen, maar na al die jaren is de ambitie om simpelweg de finish te halen niet meer genoeg voor mij.”

Sainz geniet van nieuwe uitdaging

Met twee wereldtitels in het WK Rally en drie eindzeges in de Dakar Rally is Sainz een van de meest ervaren coureurs in de rallysport. Die ervaring komt goed van pas nu er bij Audi een gloednieuw concept ontwikkeld moet worden.

“Om ergens de eerste in te zijn spreekt me altijd wel aan. We zetten ons er vol voor in en zijn enorm gemotiveerd, maar ook wel een beetje bezorgd over de verantwoordelijk die op ons rust om dit project te dragen”, vertelt Sainz, die met zijn deelname aan de Extreme E al de nodige ervaring heeft met elektrische voertuigen. “De eerste sensatie die je krijgt is dat de auto meteen accelereert zodra je het gas intrapt, je hoeft geen koppeling op te laten, hem in de versnelling te zetten of het juiste toerental te vinden zoals alle auto’s waarmee ik eerder heb gereden in de Dakar.”

Tekst loopt door onder de foto.

Audi RS Q e-tron Photo by: Audi Communications Motorsport

“Het koppel, het vermogen is er direct. Door de duinen rijden is hiermee veel gemakkelijker. Je hoeft niet meer na te denken over de versnelling, je haalt je handen niet meer van het stuur af. Je denkt alleen maar na over waar je de duin oversteekt, in volle concentratie, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over in welke versnelling je moet rijden en of je wel boven komt.”

“Het leukste aan dit project is misschien wel het feit dat ik nu aan dingen werk waar ik nog nooit eerder aan heb gewerkt. Het is een voortdurend leerproces om erachter te komen hoe de auto werkt en welke stappen je nog kunt zetten. Het afremmen op de motor bijvoorbeeld, ik was altijd het gevoel van schijfremmen gewend. Nu zit er in de pedalen een deel software dat de voorste en achterste motor afremt, afhankelijk van de configuratie, nog voordat je de remmen gebruikt. Het is allemaal software, gebaseerd op de instellingen die je aangeeft. Op technologisch vlak is het echt indrukwekkend, de hoeveel parameters waarmee je kunt spelen. Ook met het virtuele differentieel, tijdens het accelereren of remmen heb je een bepaald percentage dat het dif vastzet. Het is complex, ingewikkeld, maar wel opwindend.”

“Voor mij is het iets totaal nieuws wat ik nog aan het leren ben, maar je bent nooit te laat om te leren. Als ik deze auto vergelijk met alle voorgaande auto’s waarmee ik gereden heb, kun je je wel voorstellen dat de evolutie echt enorm is.”

Tekst loopt door onder de foto.

Audi RS Q e-tron Photo by: Audi Communications Motorsport

Na een eerste test van vijftien dagen in Marokko werkt Audi momenteel hard aan de noodzakelijke verbeteringen aan de RS Q e-tron. Begin november wil het Duitse merk terugkeren naar de woestijn van Marokko voor een tweede intensieve test. Het wedstrijddebuut volgt vervolgens mogelijk een maand later in de Ha’il International Rally in Saudi-Arabië (6 – 11 december), minder dan een maand voor de start van de Dakar Rally.