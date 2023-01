Sainz begon dinsdag als tweede aan de special bij de auto’s, maar al na vijf kilometer miste hij een afstap. Sainz duikelde voorover van een duin af en kwam op z’n dak terecht. Met vereende krachten werd de RS Q E-TRON E2 weer op de wielen gezet, maar de schade was aanzienlijk. Eerst werd besloten om te wachten op de assistentie om reparaties uit te voeren, maar Sainz bleek last van zijn rug te hebben. Uiteindelijk is besloten hem over te brengen naar het ziekenhuis van Riyadh. Navigator Lucas Cruz was ongedeerd, maar het betekent wel het einde van de equipe in deze Dakar Rally.

De Dakar Rally is een pijnlijke affaire geworden voor Audi. Stéphane Peterhansel vloog er vrijdag uit na een crash in de zesde etappe, zijn navigator Edouard Boulanger brak daarbij een rugwervel. Op datzelfde punt ging het ook mis voor Sainz, die daardoor uren verloor en in het klassement geen kans meer maakte op een goede klassering. Eerder in de week had de Spanjaard al veel tijd verloren toen de ophanging van zijn Audi het begaf. Mattias Ekström was daardoor de enig overgebleven rijder van het Duitse merk in de top-tien, maar hij kende zaterdag grote problemen toen hij een steen raakte en zijn ophanging zwaar beschadigde. Voor Sainz is het zijn zevende uitvalbeurt in zestien deelnames aan de Dakar Rally.

Update 10.13u: De Dakar-organisatie meldt dat Carlos Sainz met de helikopter weggebracht is, maar dat hij gevraagd heeft om toch terug te gaan naar de auto. De medische dienst heeft dat verzoek ingewilligd en de rijder weer afgeleverd bij zijn beschadigde Audi. "Hij is nu terug bij zijn navigator en gaat proberen de auto te repareren", meldt de organisatie. Het is nog de vraag of dit volgens het reglement toegestaan is.

Update 19.15u: Audi heeft bevestigd dat Carlos Sainz de Dakar Rally toch echt verlaten heeft. Nadat de Audi hersteld was, zijn ze via de openbare weg naar het bivak in Haradh gereden. De Dakar zit er echt op voor de Spanjaard.