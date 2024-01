Carles Falcón overleden na zware crash Dakar Rally

Na de crash in de Dakar Rally van Carles Falcón waren er al snel slechte berichten over zijn gezondheidstoestand. De Spanjaard werd met spoed geopereerd in een Saudisch ziekenhuis, waarna de coureur met hulp van de Spaanse autoriteiten voorbereid werd op een verdere herstelperiode in zijn thuisland. De zorgen om zijn gezondheid waren echter nog altijd erg groot. TwinTrail Racing Team verliet de Dakar om bij Falcón te zijn en liet zijn vrouw overkomen.

Bij de crash in de tweede etappe van deze editie van de zware rally liep de Catalaan een hersenoedeem op als gevolg van het breken van een nekwervel. Ook brak hij zijn pols, een aantal ribben en zijn rug. De verwondingen zijn hem fataal geworden.

In een persbericht van het team staat het volgende: "Deze maandag 15 januari heeft Carles ons verlaten. Het medische team heeft bevestigd dat de hersenschade opgelopen bij de hartstilstand na de crash onherstelbare schade heeft veroorzaakt. Carles was een vrolijk persoon, die alles in het leven met passie aanging. Dat gold vooral voor motoren. Hij heeft ons verlaten terwijl hij iets aan het doen was waar hij van droomde, meedoen aan de Dakar. Hij had het erg naar zijn zin en was op de motor altijd heel blij. We willen zijn lach en de blijdschap die hij anderen gaf herinneren", verklaart het team. "Hij is opgeleid tot computer engineer, motorrijles geven en optreden als gids in toertochten was zijn passie. Er zijn veel mensen die iets van hem geleerd hebben. Hij gaf les met geduld, energie en blijdschap, hij liet iedereen genieten op de motor. Dat is wat hij achterlaat en wat we altijd met ons meenemen. Dat doet iedereen die close met hem was, familie, vrienden, collega's en fans." Carles Falcón werd 45 jaar oud.

Het team roept de fans op om de privacy van familie Falcón te respecteren in de komende rouwperiode.

Carrièreoverzicht

Dat Falcón een racegek was, blijkt wel uit zijn carrière. In 2022 debuteerde de Catalaan in de Dakar en kwam in de negende etappe flink ten val. Het was toen kantje boord, de rijder raakte in een coma. Na een volledig herstel wilde Falcón in 2024 de rally uitrijden. Dat zou hij samen met teamgenoot en goede vriend Isaac Feliu gaan doen. Het mocht echter niet zo zijn.