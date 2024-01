Dat de Dakar Rally een van de gevaarlijkste race-evenementen van het jaar is, bleek weer op zondag. Nadat de tweede etappe bijna afgerond was ging Carles Falcón onderuit met zijn KTM en kwam op een heel ongelukkige manier terecht. Snel werd het medische team door een collega-coureur gealarmeerd en door adequaat optreden van de medici ter plekke kon voorkomen worden dat de Spanjaard in de woestijn overleed. Er werd al snel een hartstilstand geconstateerd. Reanimatie mocht gelukkig wel baten, met een zwakke hartslag en een extreem lage bloeddruk is de coureur met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De ASO heeft zelfs de helikopter ingezet om de rijder zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen.

Race-directeur David Castera gaf in het bivak tegenover de verzamelde pers met onder andere Motorsport.com een verklaring over de toestand van Falcón. "Hij viel aan het einde van de etappe, ik dacht rond kilometer 482. Toen de dokter kwam vond hij hem in een kritieke toestand. Hij had geen hartslag moest er gereanimeerd worden", verklaart Castera. "Nu is er een hartslag en is de bloeddruk iets beter. In het ziekenhuis wordt nu gekeken wat de vervolgstappen moeten zijn. Of ze gaan hem in Al Duwami opereren, of hij wordt gestabiliseerd en naar Riyad vervoerd om daar geopereerd te worden. We hebben niet zijn gegevens voor ons om te zien wat er precies moet gebeuren. De hartslag is stabiel nu, we hebben dat weer aan de gang gekregen, dus dat is goed nieuws."

Castera werd door enkele journalisten gevraagd naar de oorzaak van het ongeval, maar daarop kon de Spanjaard geen antwoord geven. "Het is nog te vroeg om dat te zeggen. De dokter is nu in het ziekenhuis en een ieder [die hem gezien heeft] vertelt een eigen verhaal. Ik weet alleen dat hij viel en dat we zestien minuten later aankwamen. Dat was in eerste instantie meer om te zien wat er aan de hand was dan om daadwerkelijk in te grijpen." Of Falcón buiten levensgevaar is, weet Castera ook nog niet. "We moeten op dat antwoord nog even wachten. We hebben de scans gezien en zien geen bloeduitstortingen. Hij heeft een te hoge compressie in de longen, maar dat is niet gevaarlijk. Het belangrijkste is zien hoe het met zijn hoofd gaat. Daar is hij op gevallen. We onderzoeken of die gebroken is."

Update 18:50

Het laatste nieuws vanuit Saudi-Arabië is dat de situatie stabiel is. Falcón wordt nog wel intensief onderzocht in het ziekenhuis, maar de coureur lijkt voorlopig buiten levensgevaar.

Update 20:00

Het team van Falcón heeft bekendgemaakt dat de Spanjaard naar Riyad is afgevoerd om daar verder geholpen te worden. Eveneens meldde de renstal dat de coureur een hersenoedeem heeft, een ophoping van vocht in de hersenen. "Het is nog onzeker of en hoe er hersteld kan worden. We verwachten dat hij nog minstens een week in het ziekenhuis van Riyad ligt."

Update 20:55

Falcón ligt toch nog in Al Duwadimi, waar hij met spoed geopereerd is aan een gebroken ruggenwervel. Daarna zal de coureur naar Riyad overgevlogen worden. "De komende dagen is hij kunstmatig in coma om de situatie met het oedeem in zijn hersenen te monitoren", leest een statement van het team. "Isaac Feliu, zijn teamgenoot, heeft Dakar verlaten en reist met het team mee met Carles om aan zijn zijde te staan."