Bonificaties helpen Van Beveren aan etappezege Dakar Rally

Een goede dag voor Honda-coureur Adrien van Beveren. De Fransman vertrok als derde uit het startgebied, maar snelde al vroeg langs de eerder gestarte Kevin Benavides en zijn broer Luciano Benavides. Door de snelle opening kon Van Beveren ook meer dan vijfenhalve minuut bonificatietijd noteren, waardoor de coureur een geduchte concurrent voor de etappezege werd. Ricky Brabec was namelijk sneller onderweg, maar door de teruggekregen tijd van Van Beveren zag de Amerikaan zijn eerste etappewinst van deze Dakar Rally aan hem voorbij gaan. Erg lang zal Brabec er niet van balen, door een mindere dag van de tweede man in het klassement Ross Branch is het gat in de tussenstand enorm gegroeid.

In het begin van de etappe was direct duidelijk dat Honda op dinsdag de snelste was. Van Beveren was zoals gezegd de voorste, voor Brabec en de tot nu toe erg geplaagde Pablo Quintanilla. Quintanilla moest als veertiende beginnen, maar zag dat niet als een probleem en trok de derde tijd naar zich toe. Een knappe etappe voor de Honda-coureur dus. Ook de Rally2-coureurs gaven in een vroeg stadium van de dag de etappe kleur, met Bradley Cox voor Romain Dumontier en Harith Noah. De rijders konden de snelle mannen in het vervolg van de special stage uit de RallyGP niet bijbenen, maar het was bewonderenswaardig hoe de drie coureurs lieten zien wat er met een Rally2 kon. Cox hield de top-tien vast en werd tiende. Stefan Svitko was ook gelukkig met zijn negende tijd. Dumontier kende een slecht eindschot en kelderde flink.

Daniel Sanders had met de GasGas grote problemen om vooraan mee te doen en verloor veel tijd. Daardoor is voor de Australiër ook het laatste sprankje hoop voor een Dakar succes verdwenen. José Cornejo herstelde zich in het tweede gedeelte van de proef goed, maar zag wel dat de koppositie in het klassement voorlopig uit zicht is. Ook verliest de Chileen in de stand de derde plek en zakt naar de vierde positie. De gebroeders Benavides hadden het ook lastiger en verloren flink wat tijd. Voor Kevin lijkt de wens om de Dakar-titel te prolongeren dan ook over.

In het klassement doet Brabec met zijn tweede tijd enorm goede zaken en vergroot het gat ten opzichte van Branch naar zeven minuten. Van Beveren is de nieuwe nummer drie op twaalf minuten, net voor Cornejo. Daarachter zijn de gaten groot, Kevin Benavides staat op bijna een half uur van Brabec vijfde.

Top-tien motoren negende etappe Dakar Rally 2024