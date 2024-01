Het zal je maar gebeuren. Rodrigo Varela zat in Brazilië met zijn familie rustig te eten aan de goed gevulde kersttafel en hij wist dat zijn Can-Am al bijna aan land kwam in Saudi-Arabië om aan de Dakar van 2024 mee te doen. Varela is een grote naam in het Zuid-Amerikaanse off-roadracen en maakte zich op voor zijn debuut in de wereldberoemde rally. Vriend Enio Bozzano ging mee als navigator, een jongensdroom voor beide heren ging uitkomen. Ineens rinkelde de telefoon in huize Varela, met het nieuws dat Houthi-piraten het schip aanvielen waarop zijn wagen stond. De kapitein wist de piraten af te schudden, maar moest een andere route nemen naar de startplek. Op tijd aanmeren, dat werd een onmogelijke opgave.

Het kwam hard aan bij Varela en Bozzano, die aan alles voelden dat hun droom wel eens niet uit zou komen. Het duo ging echter niet bij de pakken neerzitten en besloot een zoektocht te starten om een vervangende buggy ergens vandaan te toveren. Die zoektocht leidde hen naar Portugal, waar een Can-Am van een Braziliaanse collega-coureur stond die besloten had om de Dakar van 2024 over te slaan. "We moesten in alle haast aanpassingen doen en de wagen naar onze voorkeuren afstellen", vertelt Varela in het bivak. "Gelukkig lukte dat en waren we op tijd voor de keuring voor de Dakar." De Can-Am kwam zonder problemen door zowel de technische als administratieve keuring, waardoor starten in ieder geval lukte.

De problemen voor de Braziliaanse vrienden zijn echter nog niet over. De buggy is er, maar reserve-onderdelen zijn er niet. Die zijn ook aan boord van het aangevallen schip. Varela hoopt daarom dat collega's in de rally hier en daar een helpende hand willen toesteken. "Dakar is een mix van racen en avontuur. Dat maakt deze rally zo bijzonder en een van de aansprekendste races. Mensen helpen elkaar waar ze kunnen", legt de kopman uit. "Ik ga ervan uit dat we dat tot het einde van de rally moeten doen."

Ondanks alle tegenslagen zijn Varela en Bozzano vrijdag begonnen aan de proloog en aan de eerste etappe, en niet onverdienstelijk ook. Na de openingsdagen staat het duo zelfs bovenaan in de SSV-klasse.