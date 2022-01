Ten Brinke twaalfde in proloog na hectische week: “Heel bijzonder”

Ten Brinke was in Dubai op vakantie toen hij een telefoontje kreeg om eventueel in te vallen voor Giniel de Villiers. De Zuid-Afrikaan kon pas erg laat een negatieve coronatest overleggen waardoor zijn deelname in het geding kwam. Dat werd opgelost, maar Erik van Loon werd ook positief getest op het coronavirus. De Brabantse ondernemer kon daardoor niet naar Jeddah afreizen en vroeg Ten Brinke het stuur over te nemen.

“Het is heel bijzonder allemaal. Ik was op vakantie met vrouw en kinderen en dan krijg je een telefoontje dat je misschien naar Dakar moet om eventueel in te vallen voor Giniel of een ander”, vertelde Ten Brinke zaterdag in gesprek met Rallymaniacs. “Ik heb de tas meegegeven aan Erik en die belde mij een dag later op dat hij zelf positief getest was. Helaas voor hem, ik weet hoeveel hij ervoor doet en geeft om Dakar te rijden. Ik had om diverse redenen gekozen om zelf niet te gaan, maar dan sta je hier toch.”

Samen met navigator Sebastien Delaunay stond Ten Brinke zaterdag aan de start van de proloog over een afstand van negentien kilometer. Het duo klokte een twaalfde tijd terwijl Ten Brinke toegaf nog niet helemaal vertrouwd te zijn geraakt met de gloednieuwe wagen. “Het is mijn eerste proef sinds de laatste Dakar die ik gereden had, we hebben het hele jaar niks gedaan”, vervolgde Ten Brinke, die inging op de proloog. “Ik mag niet klagen. We gaan gewoon lekker rijden, daarom zijn we hier. Ik wil de auto beter leren kennen, de T1+ ken ik totaal niet. De eerste indruk was wel heel goed, deze auto kan heel veel. Je moet de grenzen weten te vinden en die wil je eigenlijk niet vinden in de Dakar.”

De dagzege in de proloog ging naar Nasser Al-Attiyah, die twaalf seconden rapper was dan Carlos Sainz in de gloednieuwe Audi.